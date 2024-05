Dr Slavica Maris iz Gradskog zavoda za javno zdravlje izjavila je da su najveći broj obolelih od malih boginja u Beogradu, 39 odsto, stariji od 30 godina, prenosi RTS.

„Najmlađa kategorija, deca od nula do pet godina, 30,6 odsto njih je obolelo, od 18 do 19 godina oko 24 odsto, a šest procenata zaraženih imaju od 20 do 29 godina“, navodi doktorka.

Prema njenim rečima, najveći procenat obolelih, preko 50 odsto, nije vakcinisano.

Maris objašnjava da je 11,1 procenat obolelih vakcinisan, ali je došlo do proboja imuniteta.

„Za sada nema teških kliničkih slika“, ističe Maris.

Doktorka kaže da je u Kliničkom-bolničkom centru Zemun od 12. maja kod sedam zaposlenih potvrđena zaraza.

„Svi oboleli su zaposleni. Pet je zdravstvenih radnika, a dva su nezdravstvena, u starosnoj kategoriji od 29 do 53 godine“, kaže doktorka.

Doktorka Maris ukazuje da će verovatno doći do porasta broja obolelih, jer period inkubacije traje od sedam do 18 dana, ali ne očekuje drastičan rast novoobolelih.