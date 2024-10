Unutrašnji glas

Zamislite (ako možete) da će ovi današnji uništitelji svih institucija jednom priznati da su izgubili izbore. I šta onda? Da li će neki optimista pokušati da me ubedi u to kako nisam u pravu ako ustvrdim da smo mi sada neuporedivo dalje od sedmog oktobra nego što smo to bili 2000. godine