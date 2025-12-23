Podkast
Vremeplov: Kako je Milošević pao drugi put – Parlamentarni izbori 2000.
Nova epizoda „Vremeplova", audio formata u kome vraćamo život tekstovima iz bogate arhive Vremena, bavi se parlamentarnim izborima koji su održani 2000. godine
Nova epizoda „Vremeplova", audio formata u kome vraćamo život tekstovima iz bogate arhive Vremena
Nova epizoda „Vremeplova“, audio formata u kome vraćamo život tekstovima iz bogate arhive Vremena, bavi se stanjem stvari nakon decembarskih izbora 2000.
„U ovom trenutku, a i u doglednoj budućnosti, ovde će biti mnogo lakše uočiti opštu potrebu izvlačenja iz brloga nego neke posebne interese i zahteve“, pisao je Stojan Cerović u svojoj kolumni „Stanje stvari“, povodom izbora u decembru 2000.
Poslušajte ceo tekst u novoj epizodi „Vremeplova“, audio formata u kojem vraćamo život tekstovima iz bogate arhive „Vremena“.
„Vremeplov“ možete slušati i pratiti na našem YouTube kanalu, kao i ostalim audio platformama.
Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.
Nova epizoda „Vremeplova", audio formata u kome vraćamo život tekstovima iz bogate arhive Vremena, bavi se parlamentarnim izborima koji su održani 2000. godine
Dragi čitaoci, imamo nove sjajne vesti!
Željko Bodrožić, Slobodan Georgiev i Filip Švarm i ove nedelje za sve prijatelje zdravog razuma u podkastu „Vremena“ tumače aktuelnosti
Lider Georgijev, predsednik Bodrožić i glas naroda Švarm u dobrom raspoloženju traže i predviđaju moguće izlaze iz ovih naših teških situacija
U novoj epizodi podkasta „Ova situacija“ predsednik NUNS-a Željko Bodrožić, direktor vesti TV Nova Slobodan Georgijev i glavni urednik „Vremena“ i ove nedelje za sve prijatelje zdravog razuma tumače, analiziraju i komentrarišu najvažnije događaje, pojave i procese
Propast projekta “Generalštab” i podizanje optužnice protiv ministra kultureDan kada im je krenulo nizbrdo Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve