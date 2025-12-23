Podkast

21.novembar 2025. R. V.

„Ova situacija“: Šibicari gube poslednju kuglicu

U novoj epizodi podkasta „Ova situacija“ predsednik NUNS-a Željko Bodrožić, direktor vesti TV Nova Slobodan Georgijev i glavni urednik „Vremena“ i ove nedelje za sve prijatelje zdravog razuma tumače, analiziraju i komentrarišu najvažnije događaje, pojave i procese