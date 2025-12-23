Nova epizoda „Vremeplova", audio formata u kome vraćamo život tekstovima iz bogate arhive Vremena

Nova epizoda „Vremeplova“, audio formata u kome vraćamo život tekstovima iz bogate arhive Vremena, bavi se stanjem stvari nakon decembarskih izbora 2000.

„U ovom trenutku, a i u doglednoj budućnosti, ovde će biti mnogo lakše uočiti opštu potrebu izvlačenja iz brloga nego neke posebne interese i zahteve“, pisao je Stojan Cerović u svojoj kolumni „Stanje stvari“, povodom izbora u decembru 2000.

Poslušajte ceo tekst u novoj epizodi „Vremeplova“, audio formata u kojem vraćamo život tekstovima iz bogate arhive „Vremena“.

