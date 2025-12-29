Nova epizoda „Vremeplova", audio formata u kome vraćamo život tekstovima iz bogate arhive Vremena

Zagorka Dolovac je republički javni tužilac od 2010. godine. Oduvek je kontroverzna i neupadljiva, a Tanja Tagirov o tome piše za „Vreme“ 2015. godine, u vreme njenog prvog reizbora.

Poslušajte ceo tekst u novoj epizodi „Vremeplova“, audio formata u kojem vraćamo život tekstovima iz bogate arhive „Vremena“.

„Vremeplov“ možete slušati i pratiti na našem YouTube kanalu, kao i ostalim audio platformama.

