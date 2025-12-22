Podkast

21.novembar 2025. R. V.

„Ova situacija“: Šibicari gube poslednju kuglicu

U novoj epizodi podkasta „Ova situacija“ predsednik NUNS-a Željko Bodrožić, direktor vesti TV Nova Slobodan Georgijev i glavni urednik „Vremena“ i ove nedelje za sve prijatelje zdravog razuma tumače, analiziraju i komentrarišu najvažnije događaje, pojave i procese

14.novembar 2025. R.V.

„Ova situacija“: Trajaće dok bude trebalo

Predsednik Bodrožić, Slobodan Georgiev i Filip Švarm i ove nedelje za sve prijatelje zdravog razuma u podkastu Vremena tumače povišenu društvenu i moralnu temperaturu u Srbiji, pitaju se dokle ćemo ovako, kud sve ovo ide i kad će se ova država urazumiti