Vremeplov: Novi audio format Vremena
Dragi čitaoci, imamo nove sjajne vesti!
Nova epizoda „Vremeplova", audio formata u kome vraćamo život tekstovima iz bogate arhive Vremena, bavi se parlamentarnim izborima koji su održani 2000. godine
Prvi slobodni i demokratski izbori u Srbiji održani su 23. decembra 2000. godine.
Tim povodom, Vreme u broju koji se na kioscima našao pet dana kasnije piše o rezultatima izbora, drugom padu Miloševićeve Socijalističke partije Srbije i pobede ujedinjene opozicije.
Vremeplov možete slušati i pratiti na našem YouTube kanalu, kao i ostalim audio platformama.
Uživajte!
Željko Bodrožić, Slobodan Georgiev i Filip Švarm i ove nedelje za sve prijatelje zdravog razuma u podkastu „Vremena“ tumače aktuelnosti
Lider Georgijev, predsednik Bodrožić i glas naroda Švarm u dobrom raspoloženju traže i predviđaju moguće izlaze iz ovih naših teških situacija
U novoj epizodi podkasta „Ova situacija“ predsednik NUNS-a Željko Bodrožić, direktor vesti TV Nova Slobodan Georgijev i glavni urednik „Vremena“ i ove nedelje za sve prijatelje zdravog razuma tumače, analiziraju i komentrarišu najvažnije događaje, pojave i procese
Predsednik Bodrožić, Slobodan Georgiev i Filip Švarm i ove nedelje za sve prijatelje zdravog razuma u podkastu Vremena tumače povišenu društvenu i moralnu temperaturu u Srbiji, pitaju se dokle ćemo ovako, kud sve ovo ide i kad će se ova država urazumiti
