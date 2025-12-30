Podkast
Vremeplov: Kako smo pisali o Zagorki Dolovac
Nova epizoda „Vremeplova", audio formata u kome vraćamo život tekstovima iz bogate arhive Vremena
Novogodišnje poslanice nekadašnjeg glavnog urednika Vremena Dragoljuba Žarkovića bile su tradicionalno svojevrsna remek dela. Ova, objavljena 31. decembra 2016. godine umnogome je i više od toga.
Poslušajte kako je Žaretov briljantni novinarski um još pre skoro deset godina predvideo dešavanja na društvenoj i političkoj sceni Srbije koja su obeležila godine za nama.
Poslušajte ceo tekst u novoj epizodi „Vremeplova“, audio formata u kojem vraćamo život tekstovima iz bogate arhive „Vremena“.
„Vremeplov“ možete slušati i pratiti na našem YouTube kanalu, kao i ostalim audio platformama.
Nova epizoda „Vremeplova", audio formata u kome vraćamo život tekstovima iz bogate arhive Vremena, bavi se parlamentarnim izborima koji su održani 2000. godine
Dragi čitaoci, imamo nove sjajne vesti!
Željko Bodrožić, Slobodan Georgiev i Filip Švarm i ove nedelje za sve prijatelje zdravog razuma u podkastu „Vremena“ tumače aktuelnosti
