Nova epizoda „Vremeplova", audio formata u kome vraćamo život tekstovima iz bogate arhive Vremena

Novogodišnje poslanice nekadašnjeg glavnog urednika Vremena Dragoljuba Žarkovića bile su tradicionalno svojevrsna remek dela. Ova, objavljena 31. decembra 2016. godine umnogome je i više od toga.

Poslušajte kako je Žaretov briljantni novinarski um još pre skoro deset godina predvideo dešavanja na društvenoj i političkoj sceni Srbije koja su obeležila godine za nama.

Poslušajte ceo tekst u novoj epizodi „Vremeplova“, audio formata u kojem vraćamo život tekstovima iz bogate arhive „Vremena“.

„Vremeplov“ možete slušati i pratiti na našem YouTube kanalu, kao i ostalim audio platformama.

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.