Vremeplov: Dan Republike Srpske 2012. – Zaboravljeno oružje

Foto: Vreme Podkast "Vremeplov"

Dan Republike Srpske, 9. januar, ustanovljen je još 1992. godine. Međutim, najintrigantnija proslava ovog dana dogodila se 20 godina kasnije. Božidar Stanisavljević star 60 godina, u dvorani Borik, sakrio je, uoči proslave ovog dana, eksploziv, puške i još drugog naoružanja. U januaru 2012. Miloš Vasić u Vremenu piše o tome.