Podkast
Vremeplov: Ivan Milenković – Prvi januar
Nova epizoda „Vremeplova", audio formata u kome vraćamo život tekstovima iz bogate arhive Vremena
Dan Republike Srpske, 9. januar, ustanovljen je još 1992. godine. Međutim, najintrigantnija proslava ovog dana dogodila se 20 godina kasnije. Božidar Stanisavljević star 60 godina, u dvorani Borik, sakrio je, uoči proslave ovog dana, eksploziv, puške i još drugog naoružanja. U januaru 2012. Miloš Vasić u Vremenu piše o tome.
Poslušajte ceo tekst u novoj epizodi „Vremeplova“, audio formata u kojem vraćamo život tekstovima iz bogate arhive „Vremena“.
„Vremeplov“ možete slušati i pratiti na našem YouTube kanalu, kao i ostalim audio platformama.
Nova epizoda „Vremeplova", audio formata u kome vraćamo život tekstovima iz bogate arhive Vremena, bavi se parlamentarnim izborima koji su održani 2000. godine
