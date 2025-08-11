Da li treba zaustaviti izložbu EXPO, kako se boriti protiv netransparentnosti i korupcije, kako primena lex specijalisa utiče na bezbednost i kvalitet izgrađenih objekata? O tome u novom podkastu „Vremena” „Šira slika” govore predsednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić, predsednik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović i lider Incijative Beograd ostaje Đorđe Miketić

Nedeljnik „Vreme“ ovog avgusta pokreće seriju političkih debata pod nazivom „Šira slika“ sa idejom da se racionalno i kvalifikovano razgovara o temama iz raznih oblasti.

Za prvu debatu izabrana je tema EXPO, a naslov joj je „EXPO – najskuplja srpska reč“. Da li je EXPO 2027 prilika za Srbiju ili još jedan dokaz da ova vlast zna da gradi samo fasade?

Kao sagovornici za ovu temu pozvani su Siniša Mali, prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija, Miroslav Aleksić, predsednik Narodnog pokreta Srbije, Radomir Lazović, predsednik Zeleno-levog fronta i Đorđe Miketić, lider inicijative Beograd ostaje. Svi učesnici su potvrdili učešće u debati, osim ministra Siniše Malog.

„Vlast se zalaže za dijalog ali njen predstavnik u ovoj debati nije bio spreman da učestvuje“, istakao je domaćin debate novinar Miša Brkić.

„Naslovom ove debate hteo sam da naglasim cenu koju plaćamo kao društvo ali ne samo u novčanom smislu. Ta cena ima mnogo šire reperkusije i pitanje je koja će biti cena mogućeg političkog i građanskog konsenzusa. Da li smo kao društvo spremni da odbranimo ovaj projekat od pošasti koja se zove korupcija i koja će cena biti ako u tome ne uspemo. Cena kooperativnosti, spremnosti vlasti, opozicije, stručne javnosti i civilnog sektora da zajedno pokušaju da rade na projektu od značaja za Srbiju. Cena vizije da se osmisli budućnost novog sajma odnosno ekonomska zaostavština EXPO-a i na kraju, cena međunarodne blamaže ako sve to ne uspemo“, istakao je Brkić i dodao da je važno da se EXPO kao tema vrati u prostor političke i ekonomske racionalizacije.

On je svoje sagovornike podsetio da je u septembru 2022. godine u Skupštini Srbije održan sastanak sa komisijom Međunarodnog biroa za izložbe i da je postignut politički konsenzus da se Srbija kandiduje za EXPO jer je ocenjeno da je ta manifestacija potrebna našoj zemlji, ali i upozorio da do danas nema analize koja bi dokazala isplativost projekta EXPO 2027 i njegovog uticaja na domaći BDP.

Đorđe Miketić je izrazio zabrinutost zbog nedostatka strategije razvoja, Generalnog urbanističkog plana Beograda, i uopšteno nedostatka dokumentacije i podataka koji bi bili relevantni za donošenje odluka o ovom i sličnim velikim projektima: „Ono što je ključno, u smislu razvoja jedne zemlje ili jednog grada, su krovni elementi, odnosno planovi razvoja. Naše institucije, naš parlament, naša široka debata u javnosti faktički ne postoji. Možemo samo na osnovu ovih poluinformacija koje imamo biti binarni – da li smo za ili protiv. Ali da bismo nešto promisli, da li valja ili ne valja, moramo imati ozbiljne analize koje rade timovi stručnjaka i koje su transparentne.“

„Ako pogledamo čiji je interes, to je uvek nekako najjednostavnije kada govorimo o tome kako reaguju stranci ili mi. Neće iz njihovog budžeta biti izdvojena sredstva koja bi mogla biti namenjena izgradnji vrtića ili boljem saobraćaju u Beogradu, oni će verovatno ovde biti sjajno dočekani, imaće dobre uslove, i u to nema nikakve sumnje. Ali mi se time prosto ne bavimo, jer mislimo da bismo tih 1,5 milijardi, koliko je neka najmanja cifra koju smo čuli, a pogotovo ne onih 18 milijardi, mogli uložiti u nešto od čega bi Srbija zaista imala korist,’’ upozorio je Lazović.

Miroslav Aleksić osvrnuo se na činjenicu da niko ne zna koje je obaveze država preuzela na sebe, kritikujući režim zbog nedostatka transparentnosti: „Čini mi se da bi to i te kako uticalo na međunarodni ugled Srbije ako bi to zaustavila, ali, sa druge strane, kakav god taj ugled bio, mi moramo voditi računa o interesima države Srbije i njenih građana. Taj projekat bi mogao da se realizuje u državi Srbiji, nije sporno da se realizuje, ali naravno po zakonskim procedurama, na jedan otvoreni način, sa mogućnošću da svi građani znaju o čemu se radi, šta to nama donosi, koji su to benefiti, i da zapravo to ne bude izvor korupcije, već da bude jedna dobra stvar za državu Srbiju.“

Šta učesnici prve debate „Šira slika“ misle o tome da li treba zaustaviti izložbu EXPO, kako se boriti protiv netransparentnosti i korupcije, kako primena lex specijalisa utiče na bezbednost i kvalitet izgradjenih objekata, pogledajte na linku: