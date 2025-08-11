Podkast

08.avgust 2025. R.V.

„Ova situacija“: U ciljnoj ravnini

Letnje izdanje „Ove situacije“ u kojoj izvorna postava podkasta u sastavu: Filip Švarm, Sloba Georgijev i Željko Bodrožić analizira i komentariše burne događaje proteklih dana

11.jul 2025. R. V.

Ova situacija: Vlast protiv univerziteta

U novoj epizodi podkasta „Ova situacija" aktuelne događaje komentarišu i analiziraju dekanka Fakulteta političkih nauka Maja Kovačević, Jovana Gligorijević i Filip Švarm