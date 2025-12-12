Podkast
„Ova situacija“: Kubanka i burek kod Miće
Lider Georgijev, predsednik Bodrožić i glas naroda Švarm u dobrom raspoloženju traže i predviđaju moguće izlaze iz ovih naših teških situacija
Željko Bodrožić, Slobodan Georgiev i Filip Švarm i ove nedelje za sve prijatelje zdravog razuma u podkastu „Vremena“ tumače aktuelnosti
Da li je i kako Tužilaštvo uskrslo iz mrtvih? Preti li građanima Srbije energetski šok i sankcije? Kako je pukla Vučićeva politika vrdanja sedenja na dve stolice? Zašto Srbija nikog više ne zanima, pa ni Crnu Goru?
Ovo su neke od tema o kojma su u novoj epizodi podkasta „Ova situacija“ razgovarali Filip Švarm, Slobodan Georgijev i Zežljko Bodrožić.
