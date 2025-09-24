Nakon vedrog jutra i prijatnih temperatura, u Srbiji će popodne stići oblaci, a uveče i noću kiša i grmljavina, posebno na severu zemlje

Pred nama je pretežno sunčano pre podne, mala i umerena oblačnost očekuju se na severozapadu zemlje.

Posle podne u svim predelima uslediće postepeno naoblačenje sa zapada, a uveče i tokom noći kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se ponegde na zapadu, a uglavnom na severu Srbije.

Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, na severu Vojvodine severoistočni.

Najniža temperatura biće od 8 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 25 na zapadu do 32 stepena na jugoistoku zemlje.

U Beogradu će pre podne biti pretežno sunčano, posle podne očekuje se postepeno naoblačenje sa zapada, krajem dana sa slabom, kratkotrajnom kišom.

Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar.

Najniža temperatura biće 17, a najviša dnevna do 27 stepeni.