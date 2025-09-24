Pred nama je pretežno sunčano pre podne, mala i umerena oblačnost očekuju se na severozapadu zemlje.
Posle podne u svim predelima uslediće postepeno naoblačenje sa zapada, a uveče i tokom noći kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se ponegde na zapadu, a uglavnom na severu Srbije.
Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, na severu Vojvodine severoistočni.
Najniža temperatura biće od 8 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 25 na zapadu do 32 stepena na jugoistoku zemlje.
U Beogradu će pre podne biti pretežno sunčano, posle podne očekuje se postepeno naoblačenje sa zapada, krajem dana sa slabom, kratkotrajnom kišom.
Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar.
Najniža temperatura biće 17, a najviša dnevna do 27 stepeni.