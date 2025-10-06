U toku je Svetska nedelja svemira, a jedino što je Srbija poslednjih decenija uradila na tom polju je da je potpisala sporazum sa Rusijom

Kada su Vladimir Putin i Aleksandar Vučić 2019. godine potpisali Sporazum o saradnji u oblasti istraživanja i korišćenja kosmičkog prostora u mirne svrhe, mnogi Srbi su pomislili da se država sprema za svemir.

Ispostavilo se da je Rusija samo bila spremna da primi neke kadrove iz Srbije, školovane ljude koji bi želeli da se uključe u svemirski sektor, a ovde nemaju priliku.

Pominjalo se tada da će naši naučnici i stručnjaci moći da se uključe i u druge oblasti, poput svemirskog prava i politike.

Šta je svemirsko pravo

Svemirsko pravo je nastalo još pedesetih godina prošlog veka, izdvojivši se kao grana međunarodnog prava. Ono se bavi odnosima država van planete Zemlje, pa obuhvata oblasti poput prava i obaveza za lansiranje objekata u svemir, odgovornost država za štetu koju eventualno prouzrokuje svemirski objekat, svojine u svemiru i slično.

Srbija je sedamdesetih godina prošlog veka imala pravnike iz ove oblasti, poput Obrada Račića i Mihajla Smirnova, pisao je BBC.

Svemirsko pravo se danas ne izučava na fakultetima u Srbiji, ali to nije sprečilo srpske studente da postignu uspeh u ovoj oblasti.

Tako je tim studenata Pravnog fakulteta u Beogradu na međunarodnom takmičenju iz svemirskog prava Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition koje je 2013. godine održano na Univerzitetu Sapijenca u Rimu, osvojio peto mesto. Tadašnji student četvrte godine Boško Vojkić osvojio je nagradu za najboljeg govornika.

Slavna istorija

Sedmorica jugoslovenskih naučnika bili su deo programa Apolo 11 koji je lansiran 16. jula 1969.

U program Apolo 11 direktno su bili uključeni Milojko Vučelić, Slavoljub Vujić, David Vujić, Milisav Šurbatović, Danilo Bojić, Petar Gajić i Veljko Gašić. Milojko Vučelić je bio je glavni menadžer programa za sletanje astronauta na mesečevu površinu. Njegov neposredni zadatak bio je konstrukcija i funkcionisanje samog modula Apolo.

Danilo Bojić je bio glavni inženjer i specijalista za sisteme kretanja i kontrolu reakcionih sistema u Apolo programu. Pavle Dujić je bio zadužen za sistem distribucije električne energije na Apolo svemirskim brodovima tokom leta na Mesec. Milisav Šurbatović je bio inženjer zadužen za prizemljenje i odvajanje svemirskih objekata na površinu Meseca, Petar Galović inženjer za osmišljavanje i obezbeđivanje katapultnog sistema u svemirskim brodovima misije Apolo, a Slavoljub Vujić inženjer za istraživanje rada elektronskih uređaja na objektima koji su slati u svemir u okviru misija Apolo i Saturn.

Sedmi član ekipe je bio David Vujić, inženjer i projekt menadžer odgovoran za povezivanje programa u okviru Rokvel, NASA i ostalih kompanija. Posle uspešnog sletanja ljudske posade na Mesec, njih sedmorica, društvo „Ćelavih Orlova“, kako su se duhovito nazvali, napravili su malo slavlje u Kaliforniji i uspešno nastavili svoje sjajne karijere.

