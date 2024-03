Prvi zabeleženi izbačaj Sunčeve koronalne mase (CME) s velikim uticajem na Zemlju datira od 1. septembra 1859. godine i postao je poznat kao Karingtonov događaj. Ovaj kataklizmični CME stigao je do Zemlje za samo 17 sati, uzrokujući štete i požare u telegrafskoj mreži i opremi, a nekoliko operatera doživelo je električne šokove.

Uzrokovao je velike prekide u radu telegrafa u Severnoj Americi i Evropi. Nedavna studija koja je analizirala rizike koje bi Karingtonov događaj predstavljao za američku elektroenergetsku mrežu danas utvrdila je da bi 20 do 40 miliona ljudi u toj zemlji moglo da ostane bez struje do 2 godine, a ukupni ekonomski trošak iznosio bi od 0.6 do 2.6 biliona dolara.