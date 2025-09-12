Bivši načelnik Uprave kriminalističke policije Mile Novaković, koji je učestvovao u rasvetljavanju atentata na Zorana Đinđića, preminuo je u 72. godini života. Zašto je bio premešten u Policiju za strance

Nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije (UKP) Mile Novaković, bio je jedan od ključnih ljudi koji su istraživali organizovani kriminala u Srbiji početkom dvehiljaditih, uključujući atentat na Zorana Đinđića.

Rođen je 1953. godine u Prijepolju gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Kao pripravnik u Upravi kriminalističke policije Beograd zaposlio se 1976. godine i radio na suzbijanju narkotika, a kasnije je bio i načelnik Četvrtog odeljenja.

Vodio je operativnu grupu „Poskok“ koja je rukovodila hapšenjem pripadnika Zemunskog klana nakon 5. oktobra 2000. godine.

Rukovodilac akcije „Sablja“

Najvažniji period Novakovićeve karijere sigurno je vezan za period nakon 12. marta 2003. godine, kada je bio jedan od ključnih ljudi koji su rukovodili akcijom “Sablja”.

U vreme atentata na predsednika Vlade Republike Srbije Zorana Đinđića 2003. godine, nalazio se na mestu pomoćnika načelnika Uprave kriminalističke policije.

Radio je na hapšenju i isleđivanju Zvezdana Jovanovića i ostalih osumnjičenih za atentat na Zorana Đinđića.

Odlikovan je ordenom za hrabrost.

Godine 2003. postao je načelnik Odeljenja kriminalističke policije. Sledeće godine premešten je na mesto načelnika Odeljenja granične policije, gde je ostao do penzionisanja 2006. godine.

Odličan policajac

“Te večeri kada je Dejan Milenković Bagzi uhapšen u Solunu, advokat Biljana Kajganić i supruga Jasna Milenković digle su u beogradskim medijima galamu kako je, eto, čovek u stvari rešio da se preda, a oni tako…

Miroslav Milošević, načelnik Javne bezbednosti, tada je rekao da su stanice pogranične policije bile upozorene, itd. Jedino nije rekao da li su bile upozorene da će se pojaviti, pa da ga uhapse – ili da urade nešto drugo. Bilo kako bilo, nastala je izvesna, veoma vidljiva nervoza – kako među bagzijevcima raznih vrsta, tako i u vlasti“, pisao je Miloš Vasić u tekstu Dogovori građanina Bagzija o rasvetljavanju ubica Zorana Đinđića

„Prva žrtva te nervoze zbog nečega je postao gen. Boro Banjac, načelnik UBPOK-a (Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije): smenjen je i postavljen za načelnika OUP-a Čukarica; njegov prethodnik, puk. Vladan Anojčić, briljantan policajac sa odličnim ocenama, premešten je na mesto operativca u OUP-u Zvezdara (kadrovska politika ministra Jočića nastavlja se: puk. Mile Novaković iz UBPOK-a premešten je u policiju za strance, a pomoćnik načelnika GSUP-a Beograd Branko Možgon – u vatrogasce; obojica su takođe bili odlični policajci)“, nastvlja Vasić.

„Razlozi za tu nervozu razjasniće se tek kasnije, kada u javnost procure delovi telefonskih razgovora Biljane Kajganić i Dejana Milenkovića Bagzija 9. septembra.

U međuvremenu, policajci u Srbiji počeli su da razmišljaju na sledeću temu: zašto bih se ja isticao u službi? Evo su se Milan Obradović, Branko Možgon, Boro Banjac, Mile Novaković, Vladan Anojčić, Guri Radosavljević i drugi isticali – pa šta im se desilo…“

Izvor: N1