Pesma Bili Ajliš What Was I Made For je u nedelju uveče osvojila Gremi za najbolju pesmu u 2023. godini. Album Tajlor Svift Midnights je pobedio u kategoriji najboljih pop albuma, a SZA je osvojila tri nagrade: za najbolju R&B pesmu, najbolji progresivni R&B album i najbolje pop izvođenje u duetu sa rok pevačicom Fibi Bridžers.

Najveću pažnju je, čini se, opet jednom privukla 34-godišnja super zvezda Tejlor Svift koja je sinoć ušla u istoriju: po četvrti put je dobila Gremi za najbolji album godine, ovog puta za Midnights, i tako u ovoj kategoriji pretekla muzičke legende Frenka Sinatru, Pola Sjmona i Stivija Vondera.

Svift je iskoristila priliku i najavila novi album sa nazivom The Tortured Poets Department koji će se pojaviti 19. aprila.

Majli Sajrus je za pesmu Flowers dobila Gremi u kategoriji najbolje solo pop izvođenje.

Moderator gala večeri, južnoafrički komičar Trevor Noa, je u jednom trenutku primetio: „Jel možete za sekund da uživate u činjenici da su žene prošle godine dominirale muzičkom scenom“. Svih sedam nominovanih za najbolji album godine bile su žene.