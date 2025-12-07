Država nije iskoristila pravo preče kupovine, pa je Palata Albanija nedavno prodata privatniku. U skorije vreme, isto se desilo i Genex kuli i Staroj šećerani
Od prošle nedelje vlasnik sedam spratova poslovnog prostora u Palati Albanija u centru Beograda je firma Logga plus u vlasništvu Vladana Miketića, iako je to mogao da bude Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada.
Albanija
Ali nije, zato što nije iskoristio pravo preče kupovine, pa zato vlasnik nešto više od 3.300 kvadrata poslovnog prostora za oko 4.000 evra po kvadratnom metru nije postala država već Vladan Miketić, predsednik bokserskog kluba Crvena zvezda koji je prema pisanju „Radara“ bio uhapšen 2022. zajedno s grupom Nikole Vuševića Džonija. I dalje se brani sa slobode uz jemstvo, dok vodi sedam firmi (od kojih je pet osnovao nakon optužnice) i sedi u upravi Zvezde uz podršku Zvezdana Terzića.
Nije retkost da kulturno dobro, status koji ima Albanija, bude prodato privatniku zato što država nije iskoristila svoje pravo preče kupovine.
Najsvežije u sećanju su Genex kula i Šećerana.
Genex kula
Genex kula je prodata februara 2023. godine firmi Eureka bar Aleksandra Kajmakovića za 2,4 milijarde dinara. Početna cena bila je 834,6 miliona dinara. Bilo je sedam ponuđača, među kojima nije bila država iako je imala pravo preče kupovine i mogla kupi Kulu po početnoj ceni.
Foto: FoNetGenex kula
Kajmaković je vlasnik brojnih poznatih restorana i hotela u Beogradu, mediji kažu da je vlasnik i ekskluzivnih apartmana i luksuznih automobila. U februaru 2022. hapšen je i zbog saradnje sa Veljkom Belivukom. Tokom 2002. u Budvi je u njegov mercedes podmetnuta je bomba, ali je preživeo.
Stara šećerana
Juna prošle godine prodata je Stara šećerana beogradskoj firmi „Vrenje“ za 690 miliona dinara. Firma je registrovana za proizvodnju ostalih prehrambenih proizvoda, a vlasnik jedne trećine je firma „Concord West“ Željka Drčelića.
Foto: N1Stara šećerana
poznata po nizu poslova za državu, među kojima je i rekonstrukcija zgrade policije u Ljermontovoj ulici, i izgradnja stadiona u Zaječaru.
Njima je prodato 18 objekata u kompleksu Fabrike šećera.
Pre nego što je sve to prodato privatniku, tadašnji ministar Goran Vesić i Nikola Selaković sadašnji ministar, najavljivali su da će država iskoristiti svoje pravo.
