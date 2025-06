Društvenim mrežama kruži dokument namenjen današnjoj sednici Vlade Srbije na kome piše da će predsednik Upravnog odbora Narodnog pozorišta biti Dragoslav Bokan (vidi sliku).

Dakle, kao što piše, Vlada Srbije donosi Rešenje kojim za predsednika Upravnog odbora najvažnijeg nacionalnog teatra imenuje Dragoslava Bokana, filmskog reditelja, vodeća desničarska potpora naprednjačke vlasti, nekadašnji pripadnik „Belih orlova“ koji je u dva navrata bio osuđen – 1997. i 2009. da bi, kako je kasnije on izjavio, bio oslobođen optužbi. Kako je objavio Istinomer, na prvom suđenju bio je osuđen na četiri i po godine zatvora, a na drugom na godinu dana zatvora. U obrazloženju presude pripisano mu je da je organizovao i pomagao razbojništvo nad Đorđevićem i njegovom porodicom. On je kasnije izjavio da je presudu ukinuo prvo Vrhovni, a kasnije i Apelacioni sud, ali da to mediji nisu objavili.

Bojić saznao da je smenjen preko mreža

Sednice Vlade Srbije se održavaju četvrtkom. Na sajtu Vlade Srbije nema informacija da li će je biti 19. juna. Prema informacijama iz Narodnog pozorišta, sednica je počela u podne.

Članove Upravnog odbora Narodnog pozorišta bira Vlada Srbije. O novom sastavu Upravnog odbora, Vlada je obavestila Narodno pozorište pre nedelju dana.

Nije poznato zašto je prethodni Upravni odbor čiji je predsednik Filip Bojić raspušten.

Prema informacijama iz Narodnog pozorišta, Filip Bojić je o svemu saznao jutros, od prijatelja, koji je vest pročitao na društvenim mrežama.

Darko Tomović, predsednik „Singlusa“, sindikata glumaca Narodnog pozorišta, kaže za „Vreme“ da su onu tu informacuju dobili jutros. Kaže i da „Singlus“ i ostali sindikati ove kuće, pripremaju zajedničko reagovanje na pomenuto Rešenje Vlade Srbije.

Podsetimo da je pre dve godine Vlada Srbije imenovala Dragoslava Bokana za člana Saveta Filološkog fakulteta Univerziteta Beograd. Reakcije univerzitetske javnosti su bile izuzetno burne.