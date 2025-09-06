Protest iz pozorišne sale nastavljamo na ulicama Novog Sada vođeni dubokim osećajem nepravde i zajedničkog bola, kaže za "Vreme" glumica Sanja Ristić Krajnov
Upravo je dobila nagradu za najbolju žensku ulogu na pozorišnom festivalu Novi Tvrđava teatar. Glumi Ksantipu u predstavi „Ućutkivanje Sokrata“ u režiji Nebojše Bradića, produkciji Bitef teatra u Beogradu, predstavu koja je otvorila ovaj festival u Čortanovcima i po kojoj je i njegovo ovogodišnje izdanje nazvano – „Ne ućutkujte Sokrata“.
Sanja Ristić Krajnov je glumica Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i profesorka glume na tamošnjoj Akademiji umetnosti. Pomenuta predstava je o traganju za istinom. Ne može da veruje da je prošlo deset meseci od tragedije u Novom Sadu, a da se istina još uvek krije.
Građani su se ujeinili
„Novi Sad je pogodila nezapamćena tragedija. Posle tog dana grad više nije bio isti. Građani su se ujedinili u želji – da se istina sazna i da krivci odgovaraju“, kaže za portal „Vremena“.
„Svi se sećamo tog dana. Svako od nas tačno zna gde je bio u trenutku kada se nesreća dogodila. Ja sam bila u učionici, na Akademiji, sa svojim studentima, imali smo čas. Vrlo brzo posle toga, ti isti studenti pokazali su hrabrost – nisu pristali da ćute, nisu pristali da zlo prođe neprimećeno. Zbog toga su ih tukli, lomili vilice, hapsili, pretili… i dalje to rade.“
Izuzetno joj je žao što je bila sprečena da bude u Novom Sadu tokom protesta u subotu.
Smatra da je Univerzitet napadnut zato što je „mesto slobodne misli, dijaloga, preispitivanja, zato je to opasno mesto za vlast! Zato hoće da ga unize i unište. Potrebno im je jednoumlje, a ne misleći čovek“ .
Na prvoj predstavi nakon nesreće, priča Sanja Ristić Krajnov, „pročitali smo imena žrtava na sceni. Taj gest posle se pretvorio u krvave ruke, transparente, podršku studentima i podizanje indeksa koje je dobijalo veće aplauze od same predstave. Mnogi koji su pokazali da stoje uz studentsku ideju su kažnjeni. Počele su odmazde u vidu otkaza, ukidanja sredstava, različitih pritisaka i protivzakonitih radnji koje su njima svojstvene“.
Mreža otpora
„Ti momenti na samom kraju naših igranja, dodatno nas spajaju sa publikom. Tada svi zajedno, kao građani, kao Novosađani, imamo zajednički protest, u pozorišnoj sali. Protest dalje nastavljamo na ulicama našeg grada, opet svi zajedno vođeni dubokim osećajem nepravde i zajedničkog bola, koji su uticali na preobražaj iz pasivnosti u spremnost na delovanje“, kaže Sanja Krajnov.
Po njoj, „protesti su stvorili mrežu otpora, ali i mostove između građana. Doprineli su prevazilaženju generacijskih, ekonomskih, socijalnih i ideoloških razlika.
„Upravo u tom zajedništvu leži istrajnost u odbrani Novog Sada, gde više ne upiremo prstom u ono šta nas deli, već zajedno šetamo, zviždimo, skačemo, protestujemo, ali i zajedno stojimo 16 minuta, u tišini“, kaže Sanja Ristić Krajnov.
Novi Sad se promenio. Obavijen je istovremeno i tugom zbog izgubljenih života, ali i angažovan, odlučan i brži nego inače – kaže Marija Medenica glumica Srpskog narodnog pozorišta čija se monodrama, prikladno ovim danima, zove „Neodustajanje“
Za razliku od mainstream albuma tog vremena, Treći svijet nije ciljao na instant prepoznatljivost nego na trajni dojam. A za nekoga tko ga danas prvi put otkriva, to je i dalje ploča koja može otvoriti oči, jer nije nimalo ostarjela ni u temama ni u načinu na koji poziva na maštu i drugačiji pogled na svakodnevicu
Aleksandar Vučić odaje utisak duboko frustriranog čoveka koji uživa u patnji drugih. Njegov kez ujedno je i njegov stav prema Novom Sadu, njegovim žiteljima i, posebno, šesnaestero mrtvih u padu nadstrešnice
U Novom Sadu, u Zaječaru, u Novom Pazaru, u svakoj školi u kojoj se sprovode staljinističke čistke i na svakom mestu gde vladaju nepravda, laž i strah dok pada pomrčina ukidanja ustavno-pravnog poretka, građani Srbije i te kako čuju jedni druge
Nezamislivo je da građani i studenti priznaju pobedu izvojevanu krađom. A sasvim je izvesno da će da krade. S druge strane da li iko veruje da bi Vučić, ukoliko izgubi izbore, priznao izbore? Naravno da ne bi, ali ovoga puta ne pita se on
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.