Na završnoj konferenciji za medije 32. Festivala evropskog filma Palić, 23. jula na Velikoj terasi proglašeni su dobitnici nagrada.

Priznanja Zlatni toranj za najbolji film, Palićki toranj za najbolju režiju, specijalno priznanje žirija Glavnog takmičarskog programa, nagrada za najbolji film u selekciji Paralele i Sudari, specijalno priznanje u ovoj selekciji, i nagrade žirija FIPRESCI za najbolji film u Glavnom takmičarskom programu, biće uručena dobitnicima na svečanoj ceremoniji zatvaranja festivala.

Glavni takmičarski program

Žiri glavnog takmičarskog programa 32. Festivala evropskog filma Palić činili su Nikola Joce (Nemačka), Holi Danijel (Velika Britanija), i Zoran Amar (Srbija).

Oni su nagradu Zlatni toranj za najbolji film Glavnog takmičarskog programa dodelili ostvarenju „Dva tužioca“, reditelja Sergeja Loznice.

„Dva tužioca je tragična priča koja pokazuje da nada u veću pravdu nema izgleda. Iskrenost jeste plemenita, ali Sergej Loznica snažno ističe zašto ona ne može / i ne funkcioniše,” obrazložio je žiri svoju odluku.

Nagradu Palićki toranj za najbolju režiju žiri je dodelio Paolu Marino-Blanku za film „Sanjati lavove“.

„Sposobnost da uravnoteži nadrealno sa stvarnim emocijama i intimnošću u okviru ovako važne i aktuelne teme svedoči o tome da je Paulo Marino-Blanko autentičan, relevantan i obećavajući autorski glas”, poručili su članovi žirija.

Specijalno priznanje žiri je dodelio filmu „Samo mi reci da me voliš“, u režiji An Le Ni. U obrazloženju nagrade, navedeno je da ovo ostvarenje „pruža uzbudljiv uvid u to kako moć može da preoblikuje i iskrivi ljudske odnose”, i da „umesto da nudi lake odgovore, film neprestano istražuje granice između dominacije i ranjivosti, žrtve i počinioca, i poziva nas da se zapitamo ko u datom trenutku zaista drži moć – i po koju cenu”.

Program Paralele i sudari

Žiri koji su činili Piter Veber (Velika Britanija), Bernd Buder (Nemačka), i Tomi Salkovski (Severna Makedonija), doneo je odluku da za najbolji film u takmičarskom programu Paralele i sudari odabere film „Medeni mesec“ u režiji Žane Ozirne.

U svom obrazloženju, žiji je istakao da se nagrada dodeljuje „ostvarenju koje snažno humanizuje brutalni i zastrašujući rat – onaj koji se odvija svega 300 kilometara od mesta na kom se trenutno nalazimo, na Paliću“.

„Kroz pažljivo osmišljene detalje i uzdržane glumačke interpretacije, film nas podseća da se cena rata najčešće plaća u tišini, slomljenim srcima i razbijenim iluzijama običnih ljudi. Žiri ima čast da oda priznanje umetnosti i otpornosti filmskih stvaralaca suočenih sa nedaćama – što predstavlja moćno svedočanstvo o snazi filma da sačuva istinu i empatiju, čak i u najtežim vremenima,“ dodao je žiri.

Specijalno priznanje žirija programa Paralele i sudari dodeljeno je filmu „Crna rupa“ Monike Simec.

„Specijalno priznanje dodeljuje se filmu koji je svoje teme nosio sa lakoćom, podsećajući nas da je smeh podjednako važan kao i suze. Ponosni smo što priznanje dodeljujemo delu koje pokazuje da crni humor, čudnovatost i radost imaju svoje zasluženo mesto na velikom platnu filmskih festivala, zajedno sa sluzavim vanzemaljcima i krivim zubima“, poručio je žiri u obrazloženju ove odluke.

Nagrada FIPRESCI

FIPRESCI žiri 32. Festivala evropskog filma Palić, u sastavu Davide Manjizi (Italija), Kata Đirke (Mađarska) i Li Singer (Velika Britanija), nagradu za najbolji film Glavnog takmičarskog programa dodelio je ostvarenju „Miran život“ Aleksandrosa Avranasa, „za izuzetnu snagu u prikazivanju surovih uslova života jedne izbegličke porodice u severnoevropskoj zemlji, spajajući poetsku osetljivost sa nemilosrdnom realnošću birokratske mašinerije“.