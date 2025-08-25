Održan je prvi festival „Vražogrnački TočakRok“. Bilo je više od hiljadu ljudi. Vrhunac je bilo izvođenje numera čuvenog EKV-a. Sve to u selu nadomak Zaječara u kome je za nedelju dana najavljena Gitarijada

U nedelju, 24. avgusta u Vražogrncu, neposredno pre Gitarijade u Zaječaru, gradu pored koga se ovo selo nalazi, održan je prvi festival rok muzike. Otkud u Vražogrncima rok festival, biće objašnjeno malo kasnije.

Festival se zove „Vražogrnački TočakRok“, a organizovali su ga članovi Udruženja građana za oporavak timočke doline, koji stalno svašta-nešto rade po kraju.

Za Kapelu

Zbog festivala, napravljena je pozornica u centru sela koje se zove Kapela, tamo gde je sad igralište, i gde su ostaci škole sazidane 1883. godine.

Upravo zbog rekonstrukcije centra, jučerašnji festival je bio donatorski. Otud i moto „Za Kapelu“ – što podrazumeva dalje uređenje prostora tog seoskog trga, a u budućnosti možda i obnovu urušene zgrade stare škole.

„Želeli smo da napravimo neku vrstu osnove za iznos koji nam je potreban da obnovimo ovu kuću iz 19. veka“, kaže za „Vreme“ novinar Božidar Andrejić, jedan od inicijatora festivala.

Učestvovali su profesionalni / hobisti / početnici muzičari koje osim roka, povezuje selo Vražogrnac u kome su ili rođeni ili još uvek žive u njemu.

„To je i odgovor na pitanje otkud rok u Vražogrncu“, kaže Andrejić.

Meštani muzičari

Na prvom izdanju festivala, učestvovali su samo neki od njih. Dragiša Lekić sa bendom (poreklom iz ovog sela, poznati bankar, član više zaječarskih bendova) izveo je, između ostalog obradu tradicionala iz Vražogrnaca „Rasle tikve na bunjištu“, Mladen Žikić (rodom iz ovog sela, preduzetnik) i bend „Ekaver“ svirali su pesme čuvene Ekatarine Velike, nastupili su i Vražogrnački rokeri iz komšiluka Kapele, kantautor Srđan Andrejević je predstavio savremene narodne pesme iz kraja, bili su i Dejan Najdanović Najda, muzičar i svojevremeno član „Smaka“, zatim „Drti bend“ iz Zaječara, demo bend „Kontrola“ iz Beograda, bend gimnazije iz Zaječara „Jutro“…

Foto: Promo „Drti bend“

Odavde su i Ivana Rašić – poznata Sajsi-Em Si, njen otac Jovan Rašić prvi pevač „Generacije 5“, Mladen Karić IT inženjer koji radi od kuće u Vražogrncu ali i svira gitaru i komponuje, pop pevač Željko Vasić…

Bilo je uzbudljivo

U publici je bilo više od 1000 ljudi. Došli su i iz okolnih mesta, i iz Zaječara, starijih je bilo više u popodnevnim časovima a mlađih u večernjim – cirkulisali su.

„Bilo je izuzetno uzbudljivo slušati pesme EKV, ujedinile su i staro i mlado, svi su pevali i bili jedno“, kaže Andrejić.

Ističe i obradu pesme „Rasle tikve na bunjištu“ koja je još u vreme nekadašnje radijske izuzetno popularne emisije „Minimaks“, digla Vražogrnac u etar. Božidar Andrejić priča da je to pomalo lascivna pesma, izvodio ju je duet Krančić-Pešić u okviru lokalnog Kulturno-umetničkog društva, nekako ih je čuo Milovan Ilić Minimaks i pozvao u emisiju, zahvaljujući njemu snimili su ploču za zagrebački Jugoton i postali poznati u celoj Jugoslaviji, a sad ih je moguće čuti na Yu Tube-u.

Kako je počelo

Božidar Andrejić podseća da ovo selo već ima uspešnu kulturno-turističku manifestaciju „Vražogrnački točak“ koja je uvrštena u godišnje programe Grada Zaječara i godinama se održava sa nesmanjenim uspehom.

„Međutim, sazreli su uslovi da se kulturno-umetnička, zašto ne i zabavna i turistička ponuda, proširi još jednom manifestacijom koja bi bila iskorak u inovativnije, modernije, te savremenosti i društvenom trenutku (kulturnoj sceni) primerenog sadržaja, a na temelju tradicije i kreativno povezana sa njom“, objašnjava Andrejić.

„TočakRok je uvršten u program Centra za kulturu Zaječara za ovu godinu, ali je trenutno prikočen predizbornom i postizbornom situacijom“, kaže Andrejić, i navodi da se festival finansira iz sopstvenih sredstava Udruženja i sponzora.

Najvažniji utisak je da je „TočakRok“ bio potreban selu. „Ovu sredinu, koja se na mahove budila, ali je na primer prošle godine bila u fazi učmalosti, moguće je oživeti ovakvim projektima koji je izdižu iz svakodnevnice“, zaključio je Božidar Andrejić.