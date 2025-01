Koliko god da vlast lagala, manipulisala, pujdala, pretila, potkupljivala, koliko god se mediji koje kontroliše Vučićev režim iz petnih žila upinjali da zakucaju u glave ljudi sopstvenu uvrnutu stvarnost, pobuna u Srbiji protiv nenormalnog stanja u državi ne jenjava. Naprotiv, širi se.

To se videlo i u petak uveče na protestu ispred RTS-a, jednom od najvećih ikada. Nije to, zapravo, bio skup ispred Javnog servisa, jer se do njega od silne mase ljudi nije moglo doći – prostirao se od raskrsnice Bulevara k. Aleksandra i Takovske pa sve negde nadole ka Dorćolu.

A zahtev? Opet jednostavan i najnormalniji: aman ljudi, urednici, novinari, radite svoj posao profesionalno, ne zamajavajte narod. Zakonom definasana uloga RTS-a nije da promoviše i brani vlast, bilo koju, niti da proganja one koji je kritikuju, već da radi u interesu javnosti, građana koji moraju da plaćaju pretplatu za Javni servis.

To vrdanje, kalkulisanje, nezameranje, stavljanje izveštaja o studentskim protestima, ako ih uopšte ima, pri kraju informativnih programa, na jedvite jade, pod plaštom nekakve objektivnosti, je iritantno. I prozirno.

Isto važi za sve teme od javnog značaja koje su imalo neprijatne za duboku korumpiranu vlast Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije.

Najkasnije nakon što su blokirani svi Univerziteti u Srbiji, ili kada se skupilo 100.000 ljudi na Slaviji, najosnovnija profesionalna etika nalagala bi da se predstavnici studenata pozovu u informativni program na radio-televiziji koju finansiraju građani Srbije.

Da Javni servis izvesti građane šta se dešava u zemlji, a ne da to čine isključivo kroz interpretacije predstavnika vlasti.

Ne mogu tri udarne vesti i po 20 minuta svakog dnevnika da budu samohvalospevi Vučevića, Brnabić ili Vučića, dok god su blokirani fakulteti u svim univerzitetskim centrima Srbije. Obaška sve neistine i verbalni progoni.

Ne može udarna vest da bude kako Vučić otvara neki novi kilometar auto-puta, dok god se predstave u pozorištima širom Srbije završavaju porukom: krvave su vam ruke.

Ne vredi dalje gubiti reči o uređivačkoj politici RTS-a.

Samo jedno pitanje: jel nekome i dalje nešto nije jasno nakon ovog protesta?