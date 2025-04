Ko to pominje vanredne izbore kad rejting stranke na vlasti pada, a po svim istraživanjima Vučić nije najvažniji politički faktor u zemlji, već su to studenti?

Znate da je vlast na početku studentskih protesta rekla da je za sve kriva hrvatska „Blokadna kuharica“.

I vaistinu, kao što reče vladika Grigorije, studenti su postali junaci našeg doba, održali su najveći skup u istoriji, prepešačili, ispedalirali i istrčali celu Srbiju, a bome, evo, i Evropu, i što je najvažnije kod velikog broja građana probudili želju za promenama i slobodnom državom.

Naravno da vlast nije ispunila nijedan od četiri osnovna studentska zahteva, nastavila je sa lažima i obmanama, pa i sa tim da su ispunili sve zahteve, te da studenti i ne znaju koji su im zahtevi, već da im je jedini cilj da sruše predsednika.

Očekivano, vlast sve ignoriše, i pridržava se plana iz „Kuharice za opstanak na vlasti“.

Ćaci ekipa

I oni su počeli da trče i pešače, ali na četiri točka, i oni su održali najveći TOI TOI miting u istoriji, osnovali su i „Studente koji hoće da uče“, razapeli ih u Pionirskom parku, proširili bele šatore na plato ispred Skupštine.

U tim šatorima sve student do studenta, pa i jedan koji je sa šest razreda osnovne škole, zbog Ćaci zasluga, postao direktor biblioteke koja se nalazi u rodnom selu Radoja Domanovića.

Predsednik se sa svi problemi nosi u svom maniru, nezabeleženo. Neki dan imo ispovest na „TV Informer“, koji sad na „kablu“, gde se ispovedio, pun citat: „Plašim se da je u meni, u mojoj glavi, počelo da se pojavljuje nešto loše, a to je kako da vratim tim ljudima koji su naneli toliko zla meni i mojoj porodici, mojoj deci i svima, borim se protiv toga svakoga dana…“

Otkrio i ko su „ti ljudi“: „Pripadate studentima, đacima, veteranima, pa šta je to nego rulja, sad ja to ne smem da kažem, pa nisi ti rulja, ti si zločinac, ti treba odmah da ideš u zatvor…“

Što reče aforističar Aleksandar Baljak: On ne samo da priča sam sa sobom, on se i svađa!

Sve ispunjeno!

U međuvremenu, naročito kad je Evropa u pitanju, njemu je drugo ime dijalog. Tako upućuje poruke, neka šetaju koliko hoće, sila će, ako bude potrebe, biti upotrebljena minimalno.

Prema studentima se primenjuje taktika raznih smicalica, univerzitet i prosvetni radnici se ekonomski iscrpljuju, rektor se svaki čas poziva u policiju, a za dijalog su zaduženi ekspert Đuro i brat Bratina, koji je javno palio zastavu EU.

Vlast je iznenada odlučila da uđe u proceduru raspisivanja konkursa za Savet REM-a što je bio razlog za dvonedeljnu blokadu RTS-a. Sad može da se kaže, mada će studenti pratiti „razvoj situacije“, da su i taj zahtev ispunili.

Njima je baš za verovati, sve ispunjavaju, pa ostaje da se vidi da li će predlagači za članove REM-a i dalje biti fantomske ogranizacije i novinarska udruženja pod kodnim nazivom „Lovačke priče“, a kandidati iz Bratina fundusa.

„Cela nacija protiv Ćacija“

Iako je, kako veli, pobedio obojenu revoluciju, predsednik ne stoji najbolje, objektivna istraživanja kazuju da on više nije najvažniji politički faktor u zemlji, već da su to sada studenti.

Kakav mu je status ponajbolje govori to da na večitom derbiju, pa zbog njega, zvezdaši navijaju za Partizan. Što će reći da je pun pogodak to što su pojedini fakulteti, mada to još nije stav Univerziteta, počeli da traže vanredne izbore.

Samo da se ne zaboravi na izborne uslove, i brzopleto još jednom ode mečki na rupu. Ili će biti dovoljno to, kao što kaže jedan transparent, da je „Cela nacija protiv Ćacija“