Nakon raspada benda Radost Evrope, Miljković je sam sebi dao nadimak Toni Montana, po glavnom akteru iz kultnog filma „Lice sa ožiljkom“. I prvi album pod imenom „Toni Montano“objavio je 1986. godine, a album je producirao Borut Činč, član benda Buldožer. Na albumu se našla pesme „Vreme je da skinem mrak“, što je bila obrada pesme Seks pistolsa „Friggin’ in the Riggin“, ali i Dragana Stojnića „Balada o Boni i Klajd“, i njegovo viđenje pesme „Do You Wanna Dance?“ od Bobija Frimena.

Naredni album „Talični Tom je mrtav“ izašao je godinu danas kasnije a 1988. godine živi album „Mi smo iz Beograda“.

Album „Lovac na novac“ objavljen je 1991. godine i na njemu se našla obrada pesme „Zvižduk u osam“ Đorđa Marjanovića.

Poslednji studijski album „Srečan rođendan“ objavio je 1999. godine, a singl „Neću da budem šljam“ 2021. godine.