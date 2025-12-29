Saobraćaj

27.decembar 2025. M. L. J.

Stižu gužve na granicama

Povremeni talasi pojačnog saobraćaja očekuju se na najfrekventnijim graničnim prelazima i naplatnim rampama, a gužve se očekuju i unutar gradova

27.decembar 2025. V.K.

Kad ističe licenca za NIS, a kada za Lukoil

Američka Kancelarija za kontrolu strane imovine izdala je novu licencu NIS-u koja važi do 24. marta. Licencu je dobio i Lukoil, čiji je rok 26. april. Po čemu se ove dve licence razlikuju?