Predsednik Vučić je objavio rat maržama. Od sada nema laži i prevare, marže padaju na 20 odsto i ni paru preko toga, obećava predsednik.

Marža nam dolazi preko francuskog marge, a tamo iz latinskog margo što znači rub ili granica.

Marge je doslovno rub, ivica. Znamo za margine sveske ili knjige, belinu stranice koja omogućava lakše čitanje i to da se knjiga poveže. A tu mogu da se zapisuju i beleške.

Kada se veći skupovi iskoriste i za bilateralne susrete, kaže se da su se političari ili diplomate videli na marginama samita.

Znamo i za marginalne pojave – one su retke, neobične, nisu pravilo. Marginalci su ljudi sa ivice društva, nebitni likovi.

A u ekonomiji?

U mnogim indoevropskim jezicima se reč pretežno koristi da opiše cenovnu razliku. Recimo, razlika između nabavne i prodajne cene, to jest trgovačka marža.

Ili između ukupnih prihoda i rashoda, to je onda profitna marža.

Ako hoćete, to je rub za koji cena nabubri pa platimo više da bi neko zaradio.

Problem je kad je rub toliko zadebljan da je maltene veći od osnovne cene. Knjigu sa tako širokim marginama niko ne bi kupio.