Ministar finanasija Siniša Mali i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski saopštili su u utorak (9. septembar) da će zvaničan predlog biti da minimalna zarada od 1. januara iznosi 551 evro ili 64.554 dinara.

Mali i Đurđević Stamenkovska rekli su da na sednici Socijalno-ekonomskog saveta nije postignut konsenzus sa sindikatima i poslodavcima o visini minimalne zarade, pa će Vladi biti upućeni predlozi tih ministarstva.

Kako je precizirano, od 1. januara 2026. minimalac će biti uvećan 10,1 odsto i iznosiće 371 dinara po satu.

Sindikati su tražili da minimalac iznosi 70.000 dinara.

