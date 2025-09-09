Zapošljavanje u Srbiji
„Ljudi, to je Evropa“: Kako se reklamira Srbija kao obećana zemlja za Afrikance
Srbija Evropom i besplatnim smeštajem, video snimcima na Tik-toku mami radnike iz Afrike
Ministri predlažu minimalnu cenu rada od 64.554 dinara od januara, sindikati traže 70.000. Sastanak završen bez konsenzusa
Ministar finanasija Siniša Mali i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski saopštili su u utorak (9. septembar) da će zvaničan predlog biti da minimalna zarada od 1. januara iznosi 551 evro ili 64.554 dinara.
Mali i Đurđević Stamenkovska rekli su da na sednici Socijalno-ekonomskog saveta nije postignut konsenzus sa sindikatima i poslodavcima o visini minimalne zarade, pa će Vladi biti upućeni predlozi tih ministarstva.
Kako je precizirano, od 1. januara 2026. minimalac će biti uvećan 10,1 odsto i iznosiće 371 dinara po satu.
Sindikati su tražili da minimalac iznosi 70.000 dinara.
,,Vreme’’ ekskluzivno saznaje da će ambasador specijalizovane izložbe EXPO 2027 u Beogradu biti poznati holivudski glumac i majstor borilačkih veština Džeki Čen
Nove mere Vlade dovele su do neujednačenih rezultata: negde se osnovne namirnice prodaju znatno jeftinije, na drugim mestima su poskupele, a u nekim marketima katalog akcija više ni ne postoji
U Srbiji se dešava svojevrsna epidemija zaduživanja. Građani su uzeli najviše kredita u dinarima, među kojima prednjače keš pozajmice, od 2008. godine, kada je bila Svetska ekonomska kriza
Ministarstvo građevinarstva produžilo je trajanje ugovora za stručni nadzor nad modernizacijom pruge Novi Sad – Subotica, iako je jedna od firmi iz konzorcijuma vršila nadzor na stanici gde je poginulo 16 ljudi
