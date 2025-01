Samsung Galaxy S25 Ultra je najnoviji biser iz najnovije Samsung S serije, koji donosi izvanredno iskustvo u svim segmentima. Ipak ono što zaista izdvaja ovaj model i što interesuje sve ljubitelje moderne tehnologije jeste kamera – prava revolucija u mobilnoj fotografiji koja pomera granice onoga što mislite da je moguće sa telefonom.

Kamera koja menja pravila igre

Kamera je srce ovog telefona, pa ćemo prvo zaroniti u sve ono što ona nudi. S25 Ultra dolazi sa 200 MP glavnom kamerom koja omogućava neverovatnu preciznost i detalje u svakoj slici. Bez obzira na to da li ste u situaciji da snimate pejzaže, portrete, ili makro fotografije, možete biti sigurni da će Galaxy S25 Ultra zabeležiti svaki detalj sa izuzetnom jasnoćom i oštrinom.

Za ljubitelje zoom-a, telefon donosi 100x Space Zoom, koji omogućava snimanje udaljenih objekata sa neverovatnom jasnoćom. Uz pomoć ove kamere možete snimati čak i na velikim udaljenostima bez gubitka kvaliteta slike. A za one koji se ne zadovoljavaju samo s zoomom, tu je 10 MP ultra-široka kamera koja pruža fantastične snimke iz svakog ugla, te 12 MP telefoto kamera za profesionalne portrete sa zamućenim pozadinskim efektima.

Ipak, to nije sve! Samsung je unapredio i noćni režim, pa zahvaljujući ProVisual Engine, koji je sada pojačan moćnim procesorom i poboljšan AI tehnologijom, sada možete snimati vrhunske fotografije čak i pri slabom osvetljenju, sa minimalnim šumom i maksimalnim detaljima. Takođe, 8K video snimanje donosi neverojatnu jasnoću, pa možete snimiti video sadržaj koji izgleda kao da je snimljen profesionalnim kamerama.

Ostale impresivne karakteristike

Kamera svakako nije jedina stvar koja čini Galaxy S25 Ultra vrhunskim telefonom. Njegov 6.8-inčni Dynamic AMOLED ekran sa 120 Hz osvežavanjem pruža izvanredno iskustvo gledanja i gaming uživanja. Zaboravite na zamućene slike i usporeni rad, jer ovaj ekran nudi glatkoću koja se savršeno uklapa sa vrhunskim performansama telefona.

Telefon je pokretan najnovijim prilagođenim čipsetom Snapdragon® 8 Elite for Galaxy, što znači da je savršen za multitasking, gaming i bilo koju vrstu intenzivnih aplikacija. Uz do 12 GB RAM-a i do 1 TB interne memorije, imaćete dovoljno prostora i snage za sve vaše potrebe.

Baterija od 5000 mAh omogućava čitav dan korišćenja bez potrebe za stalnim punjenjem, dok brzo punjenje od 45 W omogućava da telefon bude napunjen do 65% punjenja za oko 30 minuta.

Za kraj, Galaxy S25 Ultra je i vodootporan zahvaljujući oznaci IP68, pa ne morate brinuti o kiši ili nezgodama sa vodom u bazenu ili moru, a s obzirom na to da je otporan i na prašinu, možete ga bez straha nositi u bilo kojem okruženju, od prašnjavih gradskih ulica do zabačenih prirodnih lokaliteta. Ovaj telefon je stvoren da izdrži izazove svakodnevnog života, bez obzira na to gdje ga odnesete.

Više od telefona

Samsung Galaxy S25 Ultra je više od telefona – to je alat za stvaranje, zabavu i produktivnost. Ako želite uređaj koji pruža vrhunski doživljaj u svakom pogledu, Galaxy S25 Ultra je pravi izbor, a ukoliko se za njega ili neki od druga dva modela iz najnovije Samsung S serije (Galaxy S25 ili Galaxy S25+) odlučite do 6. februara do kraja dana, možete dobiti dvostruko veći memorijski prostor po ceni osnovne varijante.

Više o Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ i Galaxy S25 i kao i prednarudžbini možete pronaći na LINKU.