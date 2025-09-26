Komisija za zaštitu konkurencije Srbije odobrila je „Telekomu” da preuzme kompaniju „Mondo INC”, koja izdaje tabloid „Kurir”

„Telekom Srbija” dobio je od Komisije za zaštitu konkurencije odobrenje da preuzme kompaniju „Monod INC”, izdavača „Kurira”, piše Raskrikavanje.

„Komisija za zaštitu konkurencije dobila je prijavu koncentracije tržišnih učesnika ‘Telekom Srbija a.d.’ i ‘Mondo INC’, koju je i odobrila u skladu sa Zakonom o zaštiti konkurencije”, odgovorili su iz ove Komisije na pitanje novinarke Raskrikavanja.

Ovu informaciju nije moguće pronaći na zvaničnom sajtu, a za Raskrikavanje navode da će rešenje o koncentraciji biti objavljeno tek kada se ispune procesni uslovi poput zaštite podataka.

Makedonci javili ranije

Da državni „Telekom Srbija” namerava da preuzme kompaniju „Mondo INC” poznato je još od prošle godine, kada je antimonopolska komisija Severne Makedonije to objavila na svom sajtu.

Srpski telekomunikacioni operater je inače bio u obavezi da obavesti makedonsku Komisiju o svojoj nameri jer posluje u ovoj državi preko kompanije „MTEL”. Tu obavezu ima i u drugim zemljama regiona u kojima razvija poslovanje, ali je makedonska komisija, za razliku od drugih komisija, to objavila na svom sajtu. Makedonska antimonopolska komisija je kasnije odobrila ovu koncentraciju, piše Raskrikavanje.

„Zeleno svetlo” za preuzimanje, odnosno sticanje individualne kontrole nad „Mondom”, „Telekom” je u novembru prošle godine dobio i od Saveta Agencije za zaštitu konkurencije Crne Gore. Telekom posluje u Crnoj Gori preko kompanije „m:tl”.

Generalni direktor „Telekom Srbije”, Vladimir Lučić, prethodno u telefonskom razgovoru sa novinarkom Raskrikavanja nije želeo da potvrdi da li će i kada „Telekom” da preuzme „Mondo”. „Jedno je kad dobijete dozvole od regulatora, a drugo je da li ćete to realizovati”, kratko je prokomentarisao u oktobru prošle godine.

Slično su tada odgovorili i iz same kompanije.

„Ukoliko dobijemo neophodne dozvole nadležnih regulatora svih zemalja u regionu, donećemo konačnu odluku da li ćemo i kom procentu postati i vlasnici našeg dugogodišnjeg partnera”.

Saradnja Telekoma i Igora Žeželja

Da „Telekom” i kompanije Igora Žeželja sarađuju u javnosti je odavno poznato, piše Raskrikavanje.

Poznata su i milionska ulaganja državnog operatera u „Mondo” što je potvrdio i ugovor potpisan krajem 2018.

Prema sadržaju tog ugovora, „Telekom” se obavezao da će uložiti čak 38 miliona evra u Žeželjevu krovnu firmu „Wireless media (WM)”, odnosno njegovu ćerku firmu „Mondo INC”.

Taj ugovor je sadržao i odredbu u kojoj se navodi da nakon pet godina od potpisivanja ugovora „Telekom” ima pravo da zahteva od Žeželja da im proda kompaniju „Mondo”.

Upravo su, baš po isteku tih pet godina, 2023. počele promene u vlasničkoj strukturi Žeželjevih medija. U oktobru te godine, on je dotadašnjeg izdavača „Kurira”, kompaniju „Adria Media Group (AMG)” pripojio kompaniji „Mondo”.

Danas je „Mondo” izdavač više medija, među kojima je najpoznatiji „Kurir” koji ima novine, portal i televiziju. Mondo” je izdavač više portala među kojima su „Espreso”, „Glossy”, „Mondo”, „Sensa”, „Yumama”, „Stvar ukusa”, „Smart life”, „Lepa i srećna”, kao i magazina „Elle”.

Osim toga, „Mondo” u svom vlasništvu ima kablovske televizije „Klasik TV” i „DOX TV-a”, a poseduje i produkcijsku kuću „Firefly Production” koja stoji iza mnogih domaćih serija i filmova.

Izvor: Raskrikavanje