Kakvo će biti radno vreme beogradskih pijaca i trgovina za Badnji dan i Božić

Zelene pijace u Beogradu radiće sutra uobičajeno, dok u sredu, 7. januara, neće raditi, saopštilo je Javno komunalno preduzeće „Beogradske pijace“.

Pijace „Zemun“, „Banovo brdo“, „Bele vode“, „Dušanovac“ i Tržni centar „Novi Beograd“ radiće u sredu od 6 do 14 časova, dok otvoreni tržni centar Miljakovac „Beogradski buvljak“ neće raditi, prenosi BeoInfo.

Na pijaci „Dušanovac“ prodaja iz vozila neće biti obavljana sutrak, dok će u sredu raditi uobičajeno, od 19 do 6 časova.

Pijaca „Palilula“ radiće sutra od sedam do 18 časova, dok u sredu neće raditi, kao i pijaca cveća „Krnjača“.

Kada je reč o garažama i parkinzima pijaca tokom praznika, pijace „Palilula“, „Zemun“, i „Stari Merkator“, radiće u sredu od ponoći do 24 časa, „Dušanovac“ od šest do 15 sati, dok pijace „Zeleni Venac“, „Banjica“ i „Beogradski buvljak“ na Miljakovcu neće raditi.

Većina trgovinskih lanaca za Badnji dan radiće do 18 časova, dok za Božić ovi objekti neće raditi.

Izvor: FoNet

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.