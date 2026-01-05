Zgrada Naftne industrije Srbije

NIS

02.januar 2026. B. B.

Kratkoročni značaj produženja licence NIS-u

Ulazak MOL-a u vlasničku strukturu NIS-a bi za NIS značio promenu strateške orijentacije i potencijalno slabljenje integrisanog modela, smatra docent na Ekonomskom fakultetu dr Veljko M. Mijušković

Svežanj novčanica od 20 evra

Kurs evra

02.januar 2026. Bojan Bednar

Kakav nas kurs čeka u 2026. godini?

Zbog američkih sankcija NIS-u je pred kraj 2025. došlo do navale na evro pa je NBS morao da brani kurs dinara većim intervencijama iz deviznih rezervi. Kakav se kurs očekuje u 2026. godini?