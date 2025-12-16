Narodna banka Srbije odlučila je da ukine dozvoljenu proviziju od jedan odsto menjačnicama da bi se izbegao „psihološki efekat” koji proizvodi kurs od 120 dinara za evro

Poslednjih dana u nekim menjačnicama i bankama u Srbiji prodajni kurs evra probio je 120 dinara. Sada je Narodna banka Srbije (NBS) odlučila da tome stane na put, tako što je ukinula mogućnost naplate provizije.

Tako je, na primer, u pojedinim menjačnicama moglo da se dogodi da dobijete manje od iznosa koji bi trebalo ukoliko ste samo pogledali kurs, ali niste obratili pažnju da li na papiru piše i da se uračunava dodatna provizija.

Ta dodatna provizija do sada je mogla da iznosi dodatnih jedan odsto od formiranog kursa u menjačnici, ali je NBS odlučila da privremeno ukine mogućnost naplate takve provizije prilikom prodaje evra građanima.

„Psihološka” mera

Odluka je, kako je saopštila NBS, donesena da bi se zaštitili interesi građana i sprečio neopravdani psiholoških pritisaka na devizno tržište.

„Narodna banka Srbije ukazuje da se iznos od oko 120 dinara za evro, koji se samo kod pojedinih menjača pojavljivao na menjačkim tablama i potom u javnosti delio kao psihološki okidač panike, nije formirao na osnovu tržišnih kretanja, već je bio moguć isključivo u slučaju kada je menjač istovremeno primenio maksimalno dozvoljeno odstupanje prodajnog kursa od srednjeg kursa od 1,25 odsto, kao i maksimalnu zakonom dozvoljenu proviziju od jedan odsto”, navodi se u saopštenju.

Menjačnice će ubuduće kurs evra moći da formiraju kao i do sada – uz dozvoljeno odstupanje od prodajnog srednjeg kursa od 1,25 odsto, ali neće moći dodatno da se „ugrađuju” provizijom od jedan odsto.

Šta kažu menjači povodom nove odluke?

Borislav Brujić iz Udruženja menjača Srbije kaže za „Vreme” da je takva odluka opravdana i da većina menjača ni do sada nije koristila mogućnost prodaje evra uz proviziju.

„Mi imamo dozvoljeni raspon od 1,25 odsto u plusu i u minusu u odnosu na srednji kurs. U tom rasponu mi možemo da funkcionišemo. Ovaj jedan procenat provizije može se dodati na taj formirani kurs. Gro menjača to ne koristi i nema proviziju. Većinom je koriste menjači koji su na frekventnim mestima i koji na svojim kursnim listama malim, neprimetnim slovima napišu da uračunavaju proviziju”, pojašnjava Brujić.

Menjačnica u kojoj on radi, kao i 95 odsto drugih, nikada nisu koristili mogućnost uračunavanja provizije, kaže on.

Mera koju je donela NBS nema unapred određeno vremensko ograničenje i primenjivaće se dok god to zahtevaju tržišne okolnosti, a Narodna banka Srbije će kontinuirano pratiti situaciju i odlučiti o njenom ukidanju u trenutku potpune stabilizacije, piše u saopštenju.

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.