Cena grejanja u glavnom gradu biće od oktobra veća za nešto više od šest odsto, što će se videti na novembarskim računima

Oni koji su grejanje plaćali 8.600 dinara, sad će plaćati oko 9.200 dinara, dakle oko 600 dinara više za prosečan stan od 60 kvadrata.

Ovo je računica Beogradskih elektrana, pred poskupljenje grejanja u oktobru, rekao je za RTS rirektor Beogradskih elektrana Vanja Vukić i dodao da u dogovoru sa Ministarstvom energetike određeni broj stanova i potrošača prelazi na naplatu po potrošnji, tako da je u ovoj sezoni odlučeno da to bude nekih 30 odsto. Jedan deo je, kaže, već bio u naplati po potrošnji i to su zgrade koje su napravljene posle 2010. godine.

„U maju smo o tome obavestili negde oko 85.000 potrošača. To su energetski najefikasnije zgrade i mi smo birali one koje će, kada na kraju budu plaćali po potrošnji, uštedeti određeni novac“, rekao je Vukić.

Vukić je kazao da će građani morati da „vode računa i da štede“, ali da to ne znači da će automatski računi biti niži, već će građani morati da ne greju one sobe koje ne koriste i da ne otvaraju prozore kada je toplo, nego da zavrnu radijatore ukoliko nisu tu za vreme praznika”.

Upitan da li je račun nula ako ništa ne potroše, Vukić je rekao da nije, jer postoji fiksni deo na računu koji se odnosi na održavanje sistema, dok se varijabilni odnosi na potrošnju. Pozvao je građane čije su zgrade energetski neefikasne da se prijave na programe kako bi sredili fasade, zamenili stolariju i na taj način smanjili račune za grejanje.

Izvor: FoNet