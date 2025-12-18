Kuporodaja deviza

17.decembar 2025. Nemanja Rujević

Navala na menjačnice: Ko paniku seje, jagmu za evrima žanje

Dok državni funkcioneri i Narodna banka Srbije tvrde da nema razloga za brigu, građani širom Srbije zovu menjačnice i unapred „rezervišu“ evre. Panika zbog sankcija NIS-u i mogućeg udara na banke pokazala je koliko je poverenje u dinar krhko – i koliko vlast voli da najpre zaplaši, a zatim glumi spasioca