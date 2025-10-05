Oktobra, 13. i 14. poljoprivrednici su najavili dvodnevni protest zbog neisupnjenih zahteva. Koji su njihovi zahtevi?

Predsednik Dolovačkih paora, Marko Bojtar napisao je na svom Fejsbuk nalogu da obaveštavaju javnost da će 13. i 14. oktobra stupiti u dvodnevi protest zbog, navode, neispunjenih zahteva.

Dodao je da će protest trajati od devet do 17 časova bez zaustavljanja saobraćaja.

Njihovi zahtevi su: isplata svih zaostalih dugovanja prema poljoprivrednicima, isplata jednokratne podrške u visini od 300 evra po hektaru za sve jare kulture i voće zbog posledica suše i mraza.

Zatim, piše u saopštenju, „oslobađanje tržišta od monopola i kartelskog uticaja, goriva bez akciza na pumpama od 1. januara 2026. godine, krediti podrške poljoprivrednoj proizvodnji sa jedan odsto godišnje kamate i zamrzavanje postojećih poljoprivrednih kredita“.

Traže i rešavanje „problema fiktivnih gazdinstava“.

U potpisu se nalaze: Dolovački paori, Savez Banata, Udruženje poljoprivrednika Aradac, Novoseljanski paori, Udruženje poljoprivrednika opštine Srbobran, Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije, Opovo i Banatska Crnica.