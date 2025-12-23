Za novogodišnju dekoraciju lokalne samouprave izdvojile su po nekoliko desetina hiljada evra. U vrhu liste gradova koji će 2026. dočekati uz najskupocenije ukrase je Bor koji je dekoraciju platio više od 80.000 evra

Mašne, jelke sa kapom, irvasi koji mašu, jelke od po pet metara, brodovi, sidra, zvezde u buketu, svetleće mede – ovo su samo neke od stavki koje su se našle na spisku novogodišnje dekoracije širom gradova Srbije.

Neki od gradova izdvojili su po 1,5 miliona dinara za dekoraciju, a neki su išli i dalje – čak 9,5 miliona bez PDV-a. Ono što je specifično prilikom nabavke ovih dobara, jeste da se iste firme koje dobijaju posao ponavljaju u više gradova, ali nije neobično da su one dobijale poslove i prethodnih godina, piše Katarina Pantelić za Novu ekonomiju.

50.000 evra za irvase, jelke, pahulje…

Devet mašni, devet jelki sa kapom, 15 Deda Mrazova, 21 irvas, 45 pahulja od hladnobelih lampica, 44 sa toplobelim lampicama, 12 malih pahulja sa aluminijumskim ramom i devet velikih pahulja sa aluminijumskim ramom – ovako izgleda spisak novogodišnjih ukrasa koje naručuje javno komunalno preduzeće „Čistoća“ u Staroj Pazovi. Ovaj naizgled običan spisak novogodišnje dekoracije zapravo košta više od 50.000 evra, odnosno šest miliona dinara.

Za razliku od drugih nabavki novogodišnjih ukrasa koji koštaju oko dva miliona dinara, procenjena vrednost ove nabavke ukrasa u Staroj Pazovi košta čak šest.

Firma koja bude dobila ovaj posao moraće da montira i transportuje ukrase.

Jedna firma u više mesta

U Staroj Pazovi inače posluje firma „DBA Light“ iz Krnješevaca koja je postala poznata po pravljenju novogodišnje dekoracije i figura.

Koliko će drugi platiti dekoraciju za Novu godinu, pronašli su novinari Nove ekonomije putem javnih nabavki.

Upravo u Kraljevu firma „DBA Light“ Krnješevci dobila je posao od skoro 1,5 miliona dinara.

Rasveta je gotovo identična onoj koju sada Stara Pazova nabavlja za Novu godinu. Ova firma dobijala je i nekoliko godina unazad posao za rasvetu za Novu godinu.

Kako lokalni mediji pišu, ova porodična firma proizvodi već 12 godina dekoracije za Novu godinu. Tako su ove godine organizovali i svoj kućni sajam sa ukrasima i figurama. DBA Light godinama unazad dobija posao za dekorisanje čitavog Kraljeva.

U Smederevu je takođe ova firma dobila posao, za 2,62 miliona dinara bez PDV-a. Posao se tiče iznajmljivanja novogodišnjih figura.

Ono što će „DBA Light“ iznajmiti je: spiralna jelka od pet metara zlatno-crvena, 2D prolaz srce (pet komada), poklon sa prolazom, velika kugla sa prolazom, jedna kućica sa lizalicama, gigantska zvezda, 3D figura Deda Mraza od 3,7 metara, dva velika irvasa koja svetle i crveno-zlatna kočija klasik kao 3D figura.

Ko najskuplje plaća?

Opština Majdanpek nabavila je ukrase za Novu godinu i za to dala 8,3 miliona dinara bez PDV-a, odnosno nešto više od 70.000 evra, a posao je dobila firma „Vladimir Kucljak PR atelje za izradu topijarnih skulptura Kucljak“.

Kao dekoracija naručene su: kućica koja ima prolaz, voz sa ulaskom za slikanje i klupicom za sedenje, prolaz zvezdani meteor, ukras za banderu u bojama srpske zastave, ukras za banderu sa zvezdicama, igličasti viseći meteor i kugla sa prolazom.

U cenu dekoracije uključena je nabavka, isporuka i montaža ukrasa na tri lokacije i to u Majdanpeku, Donjem Milanovcu i Rudnoj Glavi.

Ista ova firma dobila je i posao u Boru. Naime, Grad Bor je nabavio novogodišnje ukrase u vrednosti od 9,58 miliona dinara. Od te sume 3,78 miliona dobila je upravo firma „Kucljak“, dok je 5,7 miliona dobila firma „Elektrodekor“ d.o.o. iz Novog Sada. Tako će Grad Bor imati jednu od skupljih dekoracija (prema za sada dostupnim informacijama), čak 81.150 evra će grad dati za te potrebe.

Dekoracija podrazumeva: brod sa jedrima, sidro, crveno srce, dekoraciju u obliku tri zvezdice (pet komada), ukras za bandere (pet komada), krugove (pet komada), ukras za bandere (devet komada), zvezde u buketu (pet), dekoraciju u bojama srpske zastave (pet), još jednu dekoraciju u bojama srpske zastave (tri) i velike zvezde (tri).

Posao vredan 5,7 miliona dinara biće poveren za ostavljanje dekoracije u gradskom području, dok će druga firma imati posao za seosko područje.

Bor naručio i vatromet

Bor neće imati samo jednu od najskupljih dekoracija, on će imati i vatromet za doček Nove 2026. godine.

Taj vatromet koštaće Grad Bor skoro 1,5 miliona dinara bez PDV-a odnosno 1,79 miliona dinara sa PDV-om. Posao je dobilo Društvo za trgovinu i ugostiteljstvo „Grof MBM“ d.o.o. Petrovac, iz Petrovca na Mlavi.

Ni Sremska Mitrovica neće ostati bez praznične dekoracije. Dekorativna rasveta obuhvata svetlosne ledenice na fasadama, svetlosne lance za konture objekata, svetlosne lance za konture stabala, pahulje za stubove javne rasvete, zvezde za stubove javne rasvete, ukrase za stubove u obliku trube, ukrase za stubove u obliku mašne, jelku sa zvezdom na vrhu, paketićem i medom, ukrasnu figura Deda Mraz, kristalne kugle, plavu zvezda, devetokraku zvezdu, svetleću lučnu kapija, zelenu svetleću lučnu kapiju, zelenu svetleću kupastu jelku i svetleće mede.

Posao dekorisanja grada dobila je firma „Elit“ d.o.o. iz Rume za 2,14 miliona dinara bez PDV-a.

Foto: Tanjug/Tara Radovanović Beograd je pre nekoliko godina nabavio najskuplju jelku na svetu

Najskuplja jelka na svetu od 83.000 evra

Grad Beograd nabavio je 2018. godine u tom trenutku najskuplju jelku na svetu, koja je koštala 83.000 evra i koja je postavljena tri dana pre nego što je doneta odluka o dodeli ugovora firmi koja ju je napravila. Ista ta jelka se i dalje koristi, a pre nekoliko dana postavljena je na Trgu Republike.

Skupocenu veštačku jelku kupio je Grad od firme „Keep Light“ za 83.000 evra. Visoka je 18 metara i ukrašena belim lančanicama sa 200 crvenih plastičnih ukrasa i 40 ukrasnih plišanih crveno-zlatnih mašni.

Te 2017. godine jelka u Beogradu, koja je s PDV-om koštala skoro 10 miliona dinara, bila je skuplja i od najskuplje jelke na svetu koja se nalazila u luksuznom hotelu „Emirates Palace“ (Palata Emirata), koja je bez ukrasa koštala 10.000 dolara. Sa ukrasima od dijamanata i zlata ova jelka koštala je 11 miliona dolara, pisali u tada mediji.

Izvor: Nova ekonomija