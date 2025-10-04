Louis Berger i Ernst&Young Consulting radiće na analizama i planovima koji će definisati ekonomski, društveni i ekološki okvir Expo 2027 Beograd i buduću upotrebu sajamske infrastrukture

Preduzeće Expo 2027 d.o.o. dodelilo je ugovore za izradu studije procene uticaja i strateški razvoj plana nasleđa EXPO 2027 Beograd, objavljeno je na portalu javnih nabavki, prenosi Nova ekonomija.

Kompanija Luj Berže (Louis Berger) radiće studiju ekonomske, društvene i ekološke procene uticaja EXPO 2027 Beograd, i to za 57.440.000 dinara.

Strateški razvoj plana nasleđa lokacije EXPO 2027 Beograd i desetogodišnji operativni poslovni plan, uključujući i transformaciju Beogradskog sajma, radiće kompanija Ernst&Young Consulting d.o.o. sa povezanim preduzećima, za 46.150.255,7 dinara.

Kako je Nova ekonomija ranije pisala, ove studije su koncipirane tako da se međusobno dopunjuju, a njihova integracija predstavlja „ključni korak u podršci ciljevima Srbije u oblasti održivog razvoja nakon EXPO 2027 Beograd“.

„Cilj studije jeste da se izmeri i kvantifikuje ekonomski doprinos EXPO izložbe gradu Beogradu i Srbiji, da se procene društveni uticaji na relevantne subjekte, zajednice i institucije pre, tokom i nakon EXPO izložbe, kao i da se ocene ekološke performanse i dugoročni rezultati u oblasti održivosti EXPO izložbe i njegove nasleđene infrastrukture“, navodi se u dokumentaciji.

Kada je u pitanju ekonomski uticaj, studijom bi trebalo da budu prikazane koristi koje će Grad Beograd ali i država ostvariti usled direktnog rasta privredne aktivnosti zbog EXPO izložbe, koristi za preduzeća iz Beograda i Srbije ostvarene putem povećane potražnje u lancu snabdevanja od strane kompanija uključenih u realizaciju EXPO izložbe, ali i povećana potrošnja domaćinstava kao rezultat rasta zapošljavanja i prihoda povezanih sa aktivnostima EXPO 2027 Beograd.

Studija procene uticaja: Šta se meri i kako

Takođe, ključne tačke kao što su bruto dodata vrednost po sektorima (uključujući, ali ne ograničavajući se na građevinarstvo, ugostiteljstvo, maloprodaju i transport), uticaj na zapošljavanje, izračunat na osnovu sektorskih koeficijenata produktivnosti i sektorski multiplikatori (iz IO tabela Srbije ili uporedivih regionalnih tabela) trebalo bi da budu prikazani studijom.

Uticaji povezani sa izgradnjom i infrastrukturnim radovima trebalo bi da budu prikazani pre EXPO izložbe, tačnije do maja 2027, zatim tokom izložbe (od maja do avgusta) trebalo bi da budu prikazani rezultati koji uključuju i potrošnju posetilaca i turizam, dok nakon izložbe (sve do 2037. godine) treba da bude prikazana dugoročna upotreba infrastrukture, uključujući modernizaciju Beogradskog sajma.

Kada je u pitanju procena društvenog uticaja, u samom dokumentu navodi se da treba razviti matricu za analizu i praćenje društvenog uticaja koja obuhvata kvantitativne i kvalitativne promene u iskustvima relevatnih subjekata i zainteresovanih strana, koristeći participativan pristup i proverene međunarodne modele.

Ključne metrike za ovaj aspekt su: obrazovanje i razvoj veština, kulturološka razmena i inkluzija, zdravlje i dobrobit, angažovanje lokalne zajednice i društveni kapital, pristupačnost, inkluzija i ravnopravnost, volonterizam i angažovanost građana, jačanje institucionalnih kapaciteta, obrazovanje i osnaživanje mladih i stali društveni indikatori.

Kada je u pitanju procena ekološkog uticaja, ona bi trebalo da pokaže opšte indikatore (uključujući zelene pojaseve, zagađenje, buku, potrošnju vode itd.), upravljanje otpadom, energetsku efikasnost, održivu mobilnost i transport sa niskim emisijama ugljenika, klimatske uslove i ostale ekološke indikatore.

Rok za izveštaj o početnoj proceni, odnosno stanje ekonomskog, društvenog i ekološkog konteksta prema kome će se meriti promene je šest nedelja od dana zaključenja ugovora.

Preliminarni izveštaj o proceni uticaja je maksimum 12 nedelja od dana zaključenja ugovora, dok će finalni izveštaj o proceni uticaja biti gotov za 16 nedelja.

Godišnji izveštaji bi trebalo da budu gotovi do 30. juna 2026, 2027. i 2028. godine.

