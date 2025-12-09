Nadzorni odbor BMW-a odlučio je da od maja 2026. godine na čelo kompanije dođe Milan Nedeljković, dosadašnji direktor proizvodnje i dugogodišnji menadžer tog koncerna. Nedeljković će zameniti Olivera Cirpsea, koji se povlači zbog internih pravila o starosnoj granici.

BMW je dobio novog šefa. Kako je ovog utorka 9. decembra potvrdio Nadzorni odbor, na čelu minhenske kompanije ubuduće će biti Milan Nedeljković. On je do sada bio šef proizvodnje u BMW-u, a poreklom je iz Srbije, prenosi Dojče vele.

Milan Nedeljković bi dužnost šefa Uprave BMW-a trebalo da preuzme 14. maja 2026. On će na čelu bavarskog automobilskog koncerna da zameni Olivera Cirpsea. To je sada odlučio Nadzorni odbor, nakon čega je BMW izdao i zvanično saopštenje.

Nedeljković trenutno obavlja dužnost šefa proizvodnje u kompaniji Bayerische Motoren Werke AG, grupacije sa sedištem u Minhenu. Zanimljivo je da je istu tu funkciju obavljao i Cirpse, pre nego što je 2019. preuzeo vođenje kompanije.

Aktuelni šef Uprave se povlači zbog jednog internog pravila koje vlada u BMW-u po pitanju starosne granice za top-menadžment. Cirpse ćem, naime, u februaru da proslavi 62. rođendan, a u firmi je tradicija da se članovi Uprave povlače sa svojih položaja kada navrše (otprilike) 60 godina. Primopredaja će se obaviti tokom godišnje skupštine 13. maja 2026, na kojoj će se svesti bilans tekuće poslovne godine.

Nastavak tradicije u BMW-u

Imenovanjem Nedeljkovića za novog šefa Uprave, BMW sledi tradiciju – često se naime u prošlosti događalo da kompanija posegne za internim rešenjima kada se radi o čelnoj poziciji. Kao najvažniji projekat kojim se Nedeljković (zajedno s Cipseom) bavio proteklih nekoliko godina jeste start takozvane „nove klase“ (Neue Klasse), odnosno novi modeli električnih vozila s kojima BMW želi da preuzme vodeću ulogu na tržištu.

Šef Nadzornog odbora BMW-a, Nikolas Peter, pohvalio je Nedeljkovića zbog njegovih „strateških predviđanja“, sposobnosti da progura svoje ideje, odnosno načina (poslovnog) razmišljanja. „On simbolizuje jasno fokusiranje po pitanju odnosa prema resursima, ekonomskim i ekološkim“, rekao je Peter.

Rođen u Kruševcu

Pohvale na račun novog čelnog čoveka BMW-a stižu i iz krugova radnika. „Milan Nedeljković uživa visok nivo poverenja među radnicima BMW-a. S njim želimo da nastavimo dugi tradiciju partnerskog odnosa između Radničkog saveta i rukovodstva kompanije, odnosno da nastavimo da pišemo našu uspešnu priču“, rekao je predsednik Radničkog saveta Martin Kimih.

Milan Nedeljković je rođen u martu 1969. godine u Kruševcu. Nakon studija mašinstva u nemačkom Ahenu i američkom Kembridžu, 1993. je započeo karijeru u BMW-u. Kasnije je doktorirao. U okviru BMW-a je u protekle 32 godine obavljao nekoliko različitih funkcija – između ostalog bio je šef pogona u Lajpcigu i u Minhenu. Član Uprave BMW AG (deoničarsko društvo) postao je 1. oktobra 2019.