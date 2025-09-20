Telekom Srbija jedan je od prva dva operatora u svetu kome će EXIM banka, zajedno sa „Bank of America“, obezbediti finasiranje razvoja 5G mreže

Telekom je jedini operator na Zapadnom Balkanu koji je ostvario saradnju sa Evropskom investicionom bankom, a napravio je odlične aranžmane i sa Švedskom bankom i Finskom izvoznom bankom, izjavio je u intervju za digitalni magazin rEUconnection (REUC) generalni direktor kompanije Telekoma Vladimir Lučić.

„Svi ti krediti su na 10 godina sa niskom kamatom i velikim grejs periodom. Takvu vrstu kreditiranja već smo imali ranije i sa Kineskom bankom, a Telekom je prvi operator u Evropi koji će sa američkom EXIM bankom uspostaviti saradnju do kraja godine“, rekao je Lučić.

Lučić naglašava da nijedan od tih kredita nema nikakve uslove koji se odnose na zabranu upotrebe bilo čije opreme, što je rezultat želje da se Telekomu pomogne da donese najbolju komercijalnu i poslovnu odluku.

„Moram istaći da sa američkom administracijom i kompanijama imamo odličnu saradnju u više segmenata. Trenutno posebno radimo na uspostavljanju saradnje po pitanju sajber bezbednosti, saradnje u pogledu finansiranja startapova i borbi protiv piraterije na američkom tržištu, gde bi sledeće godine trebalo da budemo i mobilni operator. Posebno bismo istakli ključni doprinos američkih ambasada u Prištini i Beogradu na opstanku naše kompanije na Kosovu i Metohiji“, kazao je Lučić.

Prema njegovim rečima, Telekom Srbija dugoročno planira da uvede najsavremenije standarde digitalne bezbednosti, jer bezbednost na internetu postaje sve zahtevnija, a taj projekat je nezavisan od 5G projekta, Lučić je istakao da u softverskom delu sajber bezbednosti Telekom ima najbolje softvere, pretežno američkih i izraelskih proizvođača.

Telekom u septembru planira tender za najveći deo opreme koja se implementira u 5G i uz podršku Vodafona, koji je jedna od najvećih 5G mreža u svetu, definitivno ćemo imati povoljne uslove za cenu opreme, izjavio je Lučić, naglašavajući da će uz „najpovoljnije uslove finansiranja i najpovoljnije cene Telekom biti u mogućnosti da izuzetno povoljno i brzo razvije svoju mrežu“.

„Naša strategija transformacije iz tradicionalnog telko operatora u telko kompaniju budućnosti pokazala se kao ultimativno ispravna, a u prilog tome govore brojna strateška partnerstva sa globalno prepoznatim kompanijama, brendovima i institucijama“, rekao je Lučić.

Ukazao je da Telekom Srbija grupa posluje na 13 tržišta, regionalno i globalno, a ima 13 miliona korisnika sa tendencijom daljeg rasta, zahvaljujući tome što kontinuirano unapređuje ponudu savremenim servisima i uslugama neophodnim za 21.vek.