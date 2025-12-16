Kompanija Leoni je u Malošištu obustavila proizvodnju i otpustila sve radnike. Zašto je Leoni koji je bio među sedam najvećih izvoznika iz Srbije odlučio da otpusti 1.900 radnika?

Kao što je i najavljeno, proizvodnja u pogonu kompanije Leoni u Malošištu je obustavljena, a poslednji radnici otpušteni su prošle nedelje, potvrđeno je za „Vreme” u toj kompaniji.

Tako je u ovom mestu u opštini Doljevac bez posla ostalo 1.900 ljudi koji su bili zaposleni u ovoj fabrici automobilske industrije.

„Kao što je kompanija Leoni Srbija najavila javnosti saopštenjem objavljenim 3. jula 2025. godine, u ogranku Malošište je sredinom decembra okončana proizvodnja”, navodi se u odgovoru koje je „Vreme” dobilo iz te kompanije.

Zbog zatvaranja fabrike u Malošištu, raskinut je ugovor o radu sa 1.900 ljudi, u etapama po najavljenom rasporedu.

Otpremnina

„Njima je isplaćena otpremnina: za svaku punu godinu staža u kompaniji 50 odsto prosečne mesečne bruto zarade ostvarene u poslednja tri meseca. To je za 50 odsto više od minimalne otpremnine koju propisuje zakon.”

Svaki zaposleni dobio je tako različit iznos otpremnine u zavisnosti od godina staža u kompaniji i proseka svoje tri poslednje zarade, a svakom zaposlenom su isplaćena lična primanja i uplaćeni porezi i doprinosi od početka 2025. godine pa do poslednjeg radnog dana, stoji u odgovoru.

Zašto je Leoni ugasio jedan pogon

Razlozi za zatvaranje ove fabrike su nedostaci dugoročne, strateški i finansijski održive perspektive.

„Glavni razlog za ovu odluku je što je fabrika u Malošištu radila sa značajnim gubitkom i Leoni Grupa nije bila u mogućnosti da na isplativom nivou u ovoj fabrici nastavi svoju pretežno manuelnu proizvodnju”, navodi se u odgovoru.

Razlozi lošeg poslovanja su kombinacija internih i eksternih faktora, odnosno privrednih uslova u zemlji i krize u evropskoj auto-industriji, dodaju iz te kompanije.

Komentarišući talas otpuštanja radnika na jugu Srbije, u kompanijama kao što su Beneton, Geoks, delimično i Leoni, predsednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno je opravdao „značajnim rastom plata”, što odvraća industrije koje su ulagale u radno intenzivne delatnosti.

Nekoliko hiljada radnika samo ove godine ostalo je bez posla u kompanijama na jugu Srbije.

Problemi i u drugim pogonima

Na drugim lokacijama u Srbiji – u Prokuplju, Nišu i Kraljevu, kompanija se takođe suočava sa porastom troškova, ali uprkos izazovima, ove fabrike u ovom trenutku nastavljaju sa poslovanjem i realizacijom postojećih projekata, navode iz kompanije.

„Kompanija Leoni u Srbiji postoji od 2009. godine i do sada je poslovala samo sa usponom i širenjem proizvodnje. Kriza u evropskoj automobilskoj industriji kao i povećani troškovi poslovanja u Srbiji doveli su do gašenja jednog od četiri ogranka. To je vrlo težak udarac za one koji su ostali bez posla, za samu kompaniju, kao i za lokalnu zajednicu, ali je u datim okolnostima bilo neizbežno. Kompanija ostaje posvećena odgovornom sprovođenju svih procesa i obezbeđivanju efikasnog rada tri preostale fabrike”, navodi se u odgovoru.

Kako posluje Leoni u Srbiji

Kompanija Leoni u Srbiji proizvodi kablovske snopove za automobile premijum klase najpoznatijih svetskih proizvođača automobila. U četiri pogona zapošljavala je oko 9.000 ljudi. Posle zatvaranja pogona u Malošištu, ostalo ih je nešto više od 7.000.

Kompletna Leonijeva proizvodnja u Srbiji se izvozi, a fabrika je 2024. godine bila među sedam najvećih srpskih izvoznika.

Prvi pogon otvoren je 2009. u Prokuplju, zatim 2014. sada zatvoreni pogon u Malošištu. Fabrika u Nišu otvorena je 2017, a u Kraljevu 2018. godine.

Pogon u okolili Doljevca svečano je 2015. godine otvorio tadašnji premijer Srbije Aleksandar Vučić. Kako je tada objavljeno, vrednost investicije bila je veća od 21 milion evra, a država je dala podsticaj od 10,5 miliona evra, odnosno 7.000 evra po radniku. Opština Doljevac obezbedila je zemljište u blizini sela Malošište bez naknade, pisao je tada N1. Gradnja fabrike počela je u avgustu 2013. godine, a u aprilu 2014. i probna proizvodnja.

Devet godina kasnije, fabrika je zatvorena.

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.