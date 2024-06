Početak prodaje karata za međunarodni dnevni voz na relaciji Bar-Bijelo Polje-Novi Sad i obratno počelo je danas, saopštio je Železnički prevoz Crne Gore.

Prvi voz iz Bara kreće 15. juna i saobraćaće do 16. septembra, a iz Novog Sada prvi polazak planiran je za 14. jun, a poslednji za 15. septembar.

Iz Novog Sada voz će polaziti u 8.20 sati, sa stanice Beograd centar kreće u 9.31, a u Bar stiže u 20.37, navodi Železnički prevoz Crne Gore na svom sajtu.

Voz iz Bara kretaće u 9 časova ujutru, u Beograd stizati u 19.28, a u stanicu Novi Sad u 20.28 sati.

Cena vozne karte na relaciji od Bara do Novog Sada iznosi 26,80 evra (23,80 evra je cena vozne karte, plus tri evra za obaveznu rezervaciju), a do Beograd centra košta 24 evra (21 evro je cena vozne karte, plus tri evra za obaveznu rezervaciju).

Železnički prevoz ističe da je saobraćaj međunarodnog dnevnog voza organizovan sa presedanjem u stanici Bijelo Polje.

Na relaciji Bar-Bijelo Polje-Bar, prevoz putnika organizovan je vozom koji u svom sastavu ima klasičnu garnituru putničkih kola sa sedištima, a na relaciji Novi Sad-Bijelo Polje-Novi Sad, putnike prevozi novi Štadler voz.