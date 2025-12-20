Viza i Masterkard su optuženi jer su održavali visoke naknade za pristup nezavisnim bankomatima, a nagodbu sada treba da odobri sudija u Vašingtonu, piše Gardijan. Prema sporazumu, novac bi bio isplaćen milionima vlasnika kartica kojima su naplaćene naknade za podizanje gotovine na nezavisnim bankomatima koji nisu u vlasništvu banaka.

Viza će u fond za nagodbu uplatiti oko 88,8 miliona dolara, a Masterkard oko 78,7 miliona. Novac će biti podeljen onima koji su te transakcije obavljali od oktobra 2007. godine, prenosi Index. Advokati tužilaca su u sudskom podnesku nagodbu nazvali „izvrsnim rezultatom, s obzirom na rizike daljnjeg progona“, a najavili su da će od suda zatražiti do 30 odsto fonda, što je više od 50 miliona dolara, za pokrivanje sudskih troškova.

Tužba je podignuta još 2011. godine, kada su potrošači osporili pravila Vize i Masterkarda koja su sprečavala nezavisne operatere bankomata da ponude niže cene svojih usluga. Obe kompanije su negirale bilo kakve nepravilnosti. Ovo je jedan od tri povezana slučaja na saveznom sudu u Vašingtonu. Prošle godine su Viza i Masterkard pristali da plate 197,5 miliona dolara za rešavanje sličnih zahteva druge grupe korisnika, koji su tvrdili da su im prekomerno naplaćene naknade na bankomatima kojima upravljaju banke. Nekoliko banaka je 2021. pristalo da plati 66 miliona dolara u sklopu nagodbi u istom sporu.

Treća tužba, koju su pokrenuli nezavisni vlasnici i operateri bankomata, još čeka rešenje u istom sudu, a u međuvremenu se Viza suočava i sa drugim antimonopolskim tužbama, uključujući i onu Ministarstva pravosuđa, koje optužuje kompaniju za ilegalnu monopolizaciju američkog tržišta debitnih kartica.

Izvor: FoNet