Centar za lokalnu samoupravu (CLS) saopštio je da su dogradnja Kalenić pijace i izgradnja sportskog centra na Vračaru dva najveća kapitalna projekta u predlogu budžeta Beograda za 2026. godinu, u koje će biti uložene velike sume novca.

Za dogradnju Kalenić pijace, koja više liči na ugradnju, iz gradskog budžeta će se u naredne tri godine potrošiti 3,08 milijardi dinara, od čega u narednoj godini 1,17 milijardi, naveo je CLS.

Prema oceni te organizacije, Kalenić pijaca je tako prestigla po budžetu u 2026. godini glavnu autobusku stanicu, regionalni vodovod Makiš-Mladenovac ili kanalizaciju na levoj obali Dunava.

Kada je u pitanju izgradnja sportskog centra na Vračaru, situacija je još „tragikomičnija“, istakao je CLS, navodeći da će u naredne tri godine biti potrošeno 4,06 milijardi dinara, od čega u narednoj 911 miliona dinara, što je više para nego za saniranje divljih deponija i nabavku filtera za individualna ložišta zajedno.

Izvor: Fonet

