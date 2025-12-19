Nakon vojne parade u Beogradu, rekonstrukcije bulevara na Novom Beogradu koštale su gotovo pa 280 miliona dinara

Vojna parada u Beogradu

18.decembar 2025. N. M.

Nova ekonomija: Koliko su koštale popravke posle vojne parade?

Nakon vojne parade „Snaga jedinstva“ u septembru, rekonstrukcija Bulevara Mihajla Pupina na Novom Beogradu koštala je 196,7 miliona dinara bez PDV-a, dok su radovi na rekonstrukciji Bulevara Nikole Tesle koštali 79,07 miliona dinara bez PDV-a, saznaje Nova ekonomija