Građani donjeg dela Dorćola koji se bune zbog izradnje Marine Dorćol razgovarali su sa češkim investitorom. Oni su zabrinuti zbog analiza zemljišta, koje ukazuju da zemlja ispod parcele Marine Dorćol sadržni povišen nivo metala i tragove nafte, te da bi radovima na gradilištu te materije mogle da ugroze zdravlje ljudi.

„Postojeće analize dostupne su javnosti, a rezultate novih analiza koje su u toku rado ćemo podeliti sa zainteresovanim građanima na sledećim sastancima“, rekao je izvršni direktor kompanije Sebre Tomaš Klima.

Kazao je i da je „Marina Dorćol bivša industrijska zona preko koje je prelazila pruga“, te da je na takvim mestima uobičajeno da budu prisutne materije koje su posledica industrijske proizvodnje.

“Međutim, studija Zavoda za javno zdravlje Beograda pokazala je da su na mestima gde postoji povišen nivo neorganskih materija, te vrednosti značajno ispod nivoa koji zahteva remedijaciju zemljišta“, rekao je Klima.

Dodao je da kompanija Sebre ima kontinuiranu komunikaciju sa stručnjacima iz Zavoda za javno zdravlje i da ova institucija sprovodi analize kako bi se osigurala bezbedna realizacija projekta Marina Dorćol.

Prašina i buka

Građani su podneli peticiju investitoru, u kojoj se zahteva da se zbog ograđivanja parcele koje zauzima gradilište kompanije Sebre, a gde su komšije godinama parkirale automobile, reši pitanje parkirališta.

„Ono što bude do naše kompanije, to ćemo uraditi“, obećao je Klima. „Svesni smo činjenice da građevinski radovi remete navike stanovnika u zgradama blizu gradilišta i želimo zajedno sa njima da rešavamo probleme naselja“, rekao je on.

Šef gradilišta Siniša Slavić istakao je da generalni izvođač, austrijska kompanija Štrabag, čini sve da funkcionisanje gradilišta što manje remeti svakodnevni život ljudi u njegovoj blizini.

„Neprestano se kvasi teritorija gradilišta zbog podizanja prašine, zemlja kojom se manipuliše unutar gradilišta pokrivena je specijalnom zaštitom… u toku je postavljanje nove ograde oko gradilišta koja će građanima pružiti dodatnu zaštitu od prašine i buke“, naveo je Slavić.

Zaštita okolnih ulica i fasada

Na pitanje građana kako će se izvođač i investitor ubuduće odrediti prema pitanju korišćenja podvožnjaka u Dubrovačkoj za odvoz materijala, Klima je ukazao da se vode razgovori sa nadležnim o otvaranju novih pravaca za odvoz materijala.

„Razgovaramo sa nadležnim organima kako da rešimo to pitanje i nadam se da ćemo uspeti da pronađemo odgovarajuća rešenja“, rekao je Klima.

Dodao je da se preduzimaju sve mere zaštite ulica i okolnih fasada, kao i zajedničkih prostorija unutar zgrada, kako bi sva eventualna oštećenja bila evidentirana i sanirana.

„Mi smo češka kompanija koja je gradila najsloženije projekte u Pragu, a danas takve projekte razvijamo u centru Londona. Veoma nam je stalo do toga da sve standarde koje smo primenjivali u EU i Velikoj Britaniji primenimo i u Srbiji“, objasnio je Klima.