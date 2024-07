Fijat „grande panda“, čija proizvodnja počinje na jesen u Kragujevcu, relativno je skup za prosečnog građanina Srbije, pa će se ti automobili uglavnom izvoziti, verovatno u Evropsku uniju, piše Nova ekonomija.

Prema najavama, prodaja ovog modela bi trebalo da bude subvencionisana u Srbiji i tada bi maloprodajna cena bila 18.000, umesto 25.000 evra.

Ekonomski analitičar Bogdan Petrović kaže za Novu ekonomiju da su dve stavke nejasne – da li možemo da damo prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju subvencije samo za domaću proizvodnju i zašto subvencionišemo nešto što može da bude dostupno samo najbogatijima?

„Raniji Fijatovi modeli koji su se prodavali u Srbiji su takođe bili subvencionisani, pa je zato i prodaja išla dobro. Za ove subvencije sada najavljene, prvo moramo da vidimo da lije prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju uopšte moguće da se subvencioniše samo ovaj model“, kaže Petrović.

Bolje će proći u EU

FIJAT GRANDE PANDA Foto: Rade Prelić/Tanjug

Na pitanje da li očekuje da će zaista kupci u Srbiji biti zainteresovani, s obzirom na cenu i visinu prosečne plate, Petrović ukazuje na dva nedostatka.

„Električni automobili su pre svega igračka za bogate ljude kojima treba drugi automobil. Oni imaju problem sa dometom, a i nemate nikakvu infrastrukturu za punjenje tih automobila – znači da njih mogu sebi da priušte samo ljudi koji imaju svoju garažu „, kaže Petrović.

Prema njegovom mišljenju, ovaj model može eventualno da se nada boljoj prođi u Evropskoj uniji (EU), ali samo zbog novih carina koje će EU da uvede na kineska električna vozila, a „koji su daleko ispred u proizvodnji od evropskih“.

„Biće to bestseler“

Karlos Tavareš, izvršni direktor kompanije Stelantis u okviru koje posluje Fijat Srbija, istakao je da će „grande panda“ biti „bestseler“ i u Srbiji i u Evropi.

KARLOS TAVAREĹ I ALEKSANDAR VUÄŚIĆ Aleksandar Vučić i Karlos Tavareš u Kragujevcu / Foto: Rade Prelić/Tanjug

„Nadam se da će ovaj automobil biti najprodavaniji u Nemačkoj, Italiji, Francuskoj i Španiji. Mislim da smo sada bolji i konkurentniji od kineskih modela i to najviše cenom. ‘Grande panda’ će u startu biti jeftinija za 30 odsto od ostalih, što znači da će uz subvenciju države moći da se kupi za 15.000 do 16.000 evra“, rekao je Tavareš, a prenosi Mondo.

On je rekao da je glavni motiv Stelantisa da se novi proizvodi prilagode tehnologijama koje kupci žele, što omogućava kompaniji i da ispunjava važeće regulative.

„Za srpsko tržište radićemo između 35.000 i 50.000 vozila godišnje, a fabrika u Kragujevcu ima kapacitet od 150.000. Jasno je da proizvodnja ove fabrike neće biti u potpunosti samo za potrebe srpskog tržišta i da će najviše da se izvozi. To znači dve stvari: konkurentnost u troškovima i kvalitet. Atraktivnost proizvoda je vidljiva svima nama i mislim da ‘grande panda’ ima pravu tehnologiju“, rekao je Tavareš.

„Veoma dobar potez u vezi sa litijumom“

On je ocenio da je nedavno potpisani Memorandum o razumevanju o strateškom partnerstvu Srbije i Evropske unije u oblasti održivih sirovina, lanaca vrednosti baterija i električnih vozila „veoma dobar potez za Srbiju u vezi litijuma“.

„Najveća slabost električnih vozila je njihova pristupačnost. Da biste smanjili troškove, morate imati manje baterije, jer one predstavljaju više od 40 odsto ukupnih troškova proizvodnje automobila. Da biste to uradili, potrebne su vam efikasnije baterijske ćelije koje će doći u budućnosti i moći će da koriste drugačiju hemiju od litijum-jonskih. Tako da mislim da je to dobar potez i mi smo, naravno, deo te priče“, rekao je Tavareš.

Kompaktan i dobro organizovan auto

„Grande panda” je inspirisan modelom iz 1980-ih, i to je prvo vozilo na tržištu koje uključuje integrisani kabl za punjenje, koji se uparuje sa standardnim onboard punjačem do sedam kilovata.

Spiralni kabl ima posebno kućište ispod haube, što omogućava uštedu prostora u prtljažniku i praktičan je za upotrebu.

„Grande panda” se izdvaja od ostalih automobila u B-segmentu zahvaljujući kompaktnosti koju omogućava njegova mala veličina od 3,99 metra dužine, 1,57 metara visine i 1,76 metara širine, i dobro organizovana prostoru.

Prtljažnik ima zapreminu od 361 litar, a ukupni kapacitet skladišnih pregrada smeštenih ispred suvozača je 13 litara.