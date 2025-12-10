Pregovori za ruski udeo u Naftnoj industriji Srbije (NIS) su navodno u toku, a kompanija ADNOC iz Abu Dabija slovi kao favorit, piše "Fajnenšel tajms"

Državna energetska kompanija iz Abu Dabija ADNOC postala je glavni kandidat za kupovinu ruskog većinskog paketa u jedinoj rafineriji u Srbiji, dok vlasti u Beogradu izražavaju frustraciju zbog odlaganja Moskve da proda svoj udeo u NIS-u koji je pod američkim sankcijama, piše „Fajnenšel tajms“ (FT).

Prema izvorima FT upoznatim s pregovorima, ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) je trenutno favorit za preuzimanje večinskog udela u Naftnoj industriji Srbije, operateru rafinerije u Pančevu i glavnom uvozniku sirove nafte u zemlji.

Ipak, NIS nastavlja pregovore i sa drugim potencijalnim kupcima, uključujući mađarsku nacionalnu naftnu kompaniju MOL. Ukupna vrednost transakcije nije zvanično objavljena, ali NIS u najnovijem izveštaju za 2024. navodi imovinu od oko 4,7 milijardi dolara, od čega oko 2,6 milijardi dolara pripada ruskim vlasnicima, piše FT.

Frustrirana Srbija

List podseća da je sudbina NIS-a postala neizvesna od januara, kada su kompaniji uvedene američke sankcije usmerene protiv Rusije.

Problemi NIS-a dodatno su se pogoršali kada Vašington nije produžio ranije izdate izuzetke koji su omogućavali normalno poslovanje, što je kompaniju primoralo da obustavi proizvodnju naftnih derivata.

Podseća se i da je NIS 56 odsto u vlasništvu dve Gazpromove podružnice, dok srpska država drži oko 30 odsto, a ostatak pripada manjinskim akcionarima. Sankcije su izazvale napetosti među vlasnicima, dok su srpski zvaničnici sve frustriraniji zbog odlaganja prodaje koje bi rešilo problem.

Prema izvorima ovog lista, uključivanje ADNOC-a proističe iz bliskih odnosa između UAE i Srbije, više nego iz strateških ili poslovnih razloga. Beograd bi radije kupio ostatak NIS-a sam, ali ruski vlasnici nisu spremni da prodaju, dok vlada nije naklonjena nacionalizaciji zbog straha od javnog negodovanja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao je Gazprom Njeftu rok do 15. januara da proda svoj udeo ili da bude stavljen pod državnu upravu, istovremeno naglašavajući da se nacionalizacija i konfiskacija imovine treba izbegavati po svaku cenu.

ADNOC se do sada kroz svoju podružnicu XRG angažovao u međunarodnim poslovima vrednim oko 40 milijardi dolara, ali bi kupovina NIS-a, ukoliko do nje dođe, bila realizovana preko glavnog poslovnog segmenta, a ne XRG-a. Kompanija ADNOC nije komentarisala moguću transakciju, a NIS i Gazprom Njeft nisu odgovorili na zahtev za komentar redakciji „Fajnenšel tajmsa“.