Ekspo 2027 traži kompaniju koja će osmisli i realizovati ceremonije otvaranja i zatvaranja izložbe u Beogradu za više od dve milijarde dinara

Kompanija Ekspo 2027 u sredu (17. decembar) raspisuje međunarodni tender za izbor kompanije koja će osmisliti i realizovati ceremonije otvaranja i zatvaranja izložbe.

Procenjena vrednost nabavke iznosi dve milijarde i 335 miliona, odnosno oko 20 miliona evra, a rok za prijavu na tender je 30 dana.

Direktor kompanije Danilo Jerinić izjavio je da je priprema tendera sprovedena na osnovu iskustava međunarodnih stručnjaka koji su organizovali ceremonije globalnih manifestacija kao što su Olimpijske igre, Svetska prvenstva u fudbalu, kao i ranije održane Ekspo izložbe širom sveta, navodi se u saopštenju.

Detalji o tenderu, uključujući rokove, uslove učešća i prateću dokumentaciju, biće dostupni od 17. decembra na Portalu javnih nabavki, navedeno je u saopštenju.

Izvor: FoNet

