Dušan Nikezić tvrdi da su pre dva dana ispali blokovi snage 1500 megavati, zbog čega je Elektroprivreda Srbije morala da uvozi struju po ceni i do 300 evra po megavat-satu.

Nikezić je u pisanoj izjavi naveo da EPS „puca po šavovima“, pošto je proizvodnja uglja i otkopavanje jalovine ispod plana, novi bageri kasne, kop Radljevo kasni, Kostolac B3 kasni, uzimaju se novi krediti, a preostali stručni radnici i inženjeri beže iz kompanije.

On je ukazao da se ponovo dešavaju sve učestaliji ispadi proizvodnih blokova, ovog puta zbog lošeg kvaliteta uglja iz regiona, kao i lošeg održavanja, a mazut ponovo postaje pogonsko gorivo, pa su tako „preksinoć neplanirano ispali blokovi ukupne snage 1500 MW, što je izazvalo dramatičan uvoz električne energije po ceni i do 300 EUR/MWh“.

Prema njegovim rečima, ministarka Dubravka Đedović Handanović uprkos tim katastrofalnim rezultatima i protivljenju norveških članova Nadzornog odbora, insistira da se na mesto novog direktora imenuje sadašnji v.d. direktora Dušan Živković, iako je „najodgovorniji za aktuelno stanje u kompaniji“.

„Ispada da su za godinu dana ministarkine ‘nove ere EPS-a’, urađene samo dve stvari: višekratno povećanje cene struje i sramno otpuštanje Miroslava Tomaševića, koji je uveo red u raspalu firmu, konsolidovao proizvodnju i obezbedio sigurnost snabdevanja strujom“, naveo je Nikezić.

EPS usvojio plan transformacije

Elektroprivreda Srbije saopštila je u četvrtak da je Skupština EPS-a usvojila Plan transformacije kompanije kojim su definisane promene organizacione strukture i unapređenje operativnih i finansijskih procesa, bez smanjena budžeta zarada, preneo je RTS.

„Usvajanjem Plana transformacije najveće energetske kompanije, Srbija je ispunila važan strukturni reper u okviru aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom“, saopštio je EPS.

Dodaje se da su promene u organizacionoj strukturi usmerene na unapređenje digitalizacije poslovnih procesa i usluga uz povećanje bezbednosti sistema i podataka, kao i efikasnije upravljanje investicijama i ljudskim resursima. Strukturne promene, ističe se, „biće sprovedene duž celog sistema uz precizno definisane procedure i odgovornost“.

„Povećanje zadovoljstva kupaca“

„Cilj planiranih reformi je da EPS postane tržišno orijentisana, profitabilna kompanija usmerena na povećanje zadovoljstva kupaca i ostvarivanje ciljeva Zelene agende“, naglašava se u saopštenju.

Ističe se i da će realizacijom Plana transformacije EPS do 2030. unaprediti operativne performanse „kako bi u narednim godinama mogao da parira najrazvijenijim kompanijama poput onih u Evropskoj uniji“, a do tada je predviđena realizacija značajnog investicionog ciklusa uz smanjenje troškova.

Dodaje se da je u toku je formiranje Kancelarije za transformaciju, koju će činiti zaposleni EPS-a i spoljni eksperti koji su prepoznati kao lideri u svom domenu, a koja će imati zadatak da implementira Plan transformacije.

Samopohvala minisarke Đedović Handanović

Ministarka rudarstva i energetika Dubravka Đedović Handanović bila se krajem marta pohvalila da je u 2023. godini dobit EPS-a iznosla „istorijskih“ milijardu evra.

Sa druge strane, stručnjak za energetiku Miodrag Kapor za „Danas“ je tada objasnio da je po javno dostupnim podacima, a referišići se na izveštaje Fiskalnog saveta, kao i samog EPS-a, povećanje cene električne energije bio jedan od osnovnih preduslova za poboljšanje poslovanja tog preduzeća.

„Pre svega zahvaljujući ‘stendbaj’ aranžmanu Vlade Srbije sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) iz septembra 2022. godine, imali smo nekoliko tranši povećanja cena električne energije, a očekuje nas još jedno na proleće 2024. Pored te činjenice, bitan faktor za bolje poslovne rezultate EPS-a tokom 2023. godine jesu bile i povoljne hidrološke prilike, koje su omogućile optimalniji rad naših hidroelektrana“, izjavio je tada Kapor.

I naglasio da je posle kolapsa EPS-a posle kolapsa za vd direktora bio imenovan Miroslav Tomaćević, „iskusan inženjer koji je znao šta radi, da bi ga pre nekog vremena, u ovoj vladi i kod ove osobe koja je ministarka, smenili u jednom danu za 20 minuta, a da on to nije ni znao. Sve jer nekome u kabinetu to nije odgovaralo. Zna se i kome“.

Isti stav o ulozi Tomaševića koji je uspeo da konsoliduje EPS posle pustoši koju je za sobom bio ostavio višegodišnji direktor tog javnog preduzeća, kadar Srpske napredne stranke, vlasnik pečenjare u Obrenovcu i diplomac Fakulteta za uslužni biznis u Sremskoj Kamenici Milorad Grčić, ima i stručnjak za energetiku Miloš Zdravković.