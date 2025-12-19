Pomama za evrima

19.decembar 2025. M. L. J.

Banke uvele limit: Menjaju samo do 100 evra

Usled jagme za evrima, neke banke su udarile klijentima limit - preko mobilnih aplikacija može da se kupi samo do 100 evra u jednoj transakciji. Pojedinim bankama ovo je način i da dodatno zarade