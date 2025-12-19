Predsednik države opet se preračunao kada je govorio o ekonomiji i tvrdio kako Srbija sa deviznim rezervama „može godinama da brani kurs" dinara“

Aleksandar Vučić, iako pravnik po obrazovanju sa funkcijom predsednika države, jako voli da ulazi u ulogu ekonomiste, a posebno guvernera Narodne banke Srbije.

Dok je ceo decembar ova ustanova provela braneći dinar zbog panike ljudi, koju je Vučić sam izazvao izjavama oko situacije sa NIS-om, predsednik je saopštio kakvo je trenutno finasijsko stanje u deviznim rezervama:

„Da vam dam zvanični podatak. Dvadeset devet milijardi i 367 miliona evra imamo u deviznim rezervama plus 52,5 tona zlata, istorijski najviše rezerve, što je negde 6,3 milijarde u evrima. Dakle, imamo 36 milijardi evra deviznih rezervi. Možemo da branimo kurs godinama, da se ne zna šta se dešava.“

Ipak, prema poslednjim podacima NBS, bruto devizne rezerve na kraju novembra 2025. godine bile su na nivou od 29,4 mililjarde evra.

„Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju novembra 2025. godine dostigle su najviši nivo posmatrano krajem meseca. U odnosu na kraj oktobra povećane su za 2,5 miliona evra“, stoji još u izveštaju NBS.

U tu cifru ulazi i sve zlato koje NBS drži, odnosno pomenutih 52,5 tona zlata, potvrdio je za Novu ekonomiju ekonomista Saša Đogović. Tako da ostaje pod znakom pitanja odakle predsedniku podatak o 36 milijardi evra, a Narodna banka Srbije nije odgovorila na pitanja Nove ekonomije na ovu temu.

Laici se često zabroje

Postoji mogućnost da je predsednik države pomešao brojke, pa je na ukupne devizne rezerve, u koje ulazi i vrednost zlata od 29,4 milijarde evra, zapravo dodao rezerve zlata od 6,3 milijarde evra.

NBS je od kraja novembra i ceo decembar ulagala požamašna sredstva iz deviznih državnih rezervi da bi dinar veštački ojačali. To se vidi u podatku da je država samo u novembru intervenisala pojačano i prodala mnogo više evra nego prethodnih meseci. U novembru je ugovorena prodaja 210 miliona evra, kako bi se „štitio” dinar, ali je od toga 45 miliona zaključeno samo u poslednja dva dana u mesecu i saldira se u decembru.

Pitanje je tek kakvi će podaci biti za decembar, ako se zna da je uobičajena intervencija NBS oko 75 miliona evra.

