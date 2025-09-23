Državna revizorska institucija utvrdila je da je Ministarstvo građevinarstva, dok ga je vodio Goran Vesić, izdvojilo 217.000 evra za murale „Kad se vojska na Kosovo vrati“, tvrdi građevinski inženjer Danijel Dašić.

Građevinski inženjer Danijel Dašić saopštio je da je Državna revizorska institucija (DRI) tokom kontrole Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture utvrdila da je to ministarstvo, dok ga je vodio Goran Vesić, potrošilo 217.000 evra na oslikavanje murala sa porukom „Kad se vojska na Kosovo vrati“. Prema njegovim rečima, naručilac posla bio je Izvršni odbor Srpske napredne stranke.

„Verovali ili ne! DRI je u izveštaju o radu Vesićevog ministarstva iz 2024. pronašla stavku ‘Oslikavanje javnih površina’ u vrednosti od 217.000 evra“, naveo je Dašić na mreži X.

VEROVALI ILI NE! Državna revizorska inspekcija je prilikom provere Vesićevog ministarstva građevine 2024. pronašla stavku „OSLIKAVANJE JAVNIH POVRŠINA” u iznosu od 217.000 EUR. Radi se o grafitima “KAD SE VOJSKA NA KOSOVO VRATI” koji su švrljani širom #Serbia a i šire. Platilo… pic.twitter.com/lOcMs3xajj — Danijel Dašić (@mrcoslav) September 23, 2025

Kako je dodao, grafiti su iscrtavani širom Srbije, ali i van zemlje. „Platilo ministarstvo. Naručilac – izvršni odbor SNS. Izvođači nepoznati. Računa nema“, istakao je on.

DRI je, prema Dašićevim rečima, kaznila Ministarstvo građevinarstva sa 109.000 dinara zbog nenamenskog trošenja budžetskih sredstava.

„Pitam se, u okviru kog ministarstva postoji stavka Ćacilend, pod kojim nazivom, koliko je novca izdvojeno i kome je uplaćen. Studio?“, zaključio je Dašić.