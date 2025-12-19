Prema svedočenju stanara i arhitekte Slobodana Maldinija, navijački grafiti Delija na Bežanijskoj kosi rađeni su uz zvanično opštinsko odobrenje, i pored protivljenja građana

Iako se od gradskih vlasti redovno čuju izjave o problemima sa budžetom i čestim nedostatkom novca za određene projekte, primer da se sredstva iz budžeta koriste za finansiranje navijačkih grafita u pojedinim krajevima – govori upravo suprotno.

Kako javlja Nova S, navijači Crvene Zvezde su u Ulici Ljubinke Bobić na Bežanijskoj kosi ofarbali ivičnjake, fasade i zidiće u parkovima u crveno bele boje i navijačke oznake ovog kluba.

Ovo nije slučaj samo u ovom delu Beograda, jer su navijači Partizana na sličan način „ukrasili“ Karaburmu, ali ono što privlači pažnju je mogućnost da su ovi grafiti i murali rađeni parama poreskih obveznika.

Naime, arhitekta Slobodan Maldini rekao je da su pre nekoliko dana došla na Bežanijsku kosu neidentifikovana lica sa kapuljačama koja su ofarbala zgrade u ovom kraju.

„Nakon što su se stanari pobunili, i nakon što su pozvali policiju. Stanari su napomenuli da su zgrade privatna imovina, i oni su ono što su ofarbali u crveno-belo prekrečili u sivo. Međutim, sutradan su došli sa rešenjem opštine Novi Beograd, i predvodio ih je član Veća opštine da ih štiti od policije. Rekao je da su oni ekološka zelena patrola i da oni farbaju ceo Novi Beograd u crveno-belo“, rekao je Maldini.

Prema njegovim rečima, dvorište između zgrada čije su fasade okrečene u crveno-bele boje se zove „belo dvorište“, ne zbog svoje trenutne boje, „već po belom prahu koji se na tom mestu već 20 godina prodaje“.

„Mi trpimo to već 20 godina. Ujutru se saplićemo o špriceve, uveče vidimo decu koja šmrču kokain, a ispred osnovne škole se puše džointi. Dakle, ovde smo bili pod opsadnim stanjem, i taman kada smo sve to iskorenili, i kada smo očistili dvorište, taj narativ nam se sada vraća i to preko opštine Novi Beograd“, rekao je Maldini.

Pozvao je Sportsko društvo „Crvena zvezda“ da se ogradi od projekta farbanja zgrada, zato što se unosi podela.

On ističe da je ovo stav svih komšija, ali da se mnogi boje da izađu javno i saopšte to, zato što se plaše da će biti fizički napadnuti. Kaže da je zvao i Komunalnu miliciju, ali da mu je tamo rečeno da se sve to radi sa opštinskim rešenjem, pa da su zbog toga nemoćni.

„Naša deca nisu ni ‘Delije‘ ni ‘Grobari’ i ne treba ih deliti. ovo je dvorište koje pripada svoj deci, a ne samo crveno-belima. Opštini Novi Beograd poručujem mda raspusti tu ekološku patrolu i projekat farbanja Novog Beograda u crveno-belo“, poručio je Maldini.

Izvor: TV Nova S