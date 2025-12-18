Nova otpuštanja u Srbiji - Aptiv u Zaječaru gasi pogon u prvom kvratalu 2026. godine, potvrđeno je za „Vreme” u toj kompaniji

Kompanija Aptiv zatvoriće fabriku u Zaječaru u prvom kvartalu sledeće godine, potvrđeno je za „Vreme” u toj kompaniji.

„Nastavljamo da optimizujemo naše poslovanje u skladu sa dinamičnim globalnim tržištem. S tim ciljem, zatvorićemo našu fabriku u Zaječaru u prvom kvartalu sledeće godine. Formiran je sveobuhvatan plan za podršku našim zaposlenima tokom ove tranzicije, usklađen sa lokalnim zakonima i propisima o radu”, navodi se u odgovoru.

Kako se dalje navodi, kompanija tesno sarađuje sa kupcima i partnerima kako bi bio održan kontinuitet poslovanja i minimizirani svi potencijalni poremećaji.

Koliko će tačno radnika ostati bez posla, šta su konkretni razlozi za gašenje ovog pogona i šta će biti s drugim pogonima ove kompanije u Srbiji, nisu naveli u odgovoru.

Glas Zaječara prethodno je najavio da će bez posla u tom gradu ostati 500 zaposlenih u Aptivu.

Šta je sa ostalim pogonima?

Britanska kompanija Aptiv trenutno u Srbiji ima tri pogona – u Zaječaru, Leskovcu i Novom Sadu.

Kako je nedavno preneo portal Rešetka, deo zaposlenih, odnosno oko 500 radnika u pogonu kompanije u Leskovcu dobilo je ovog meseca sporazumne raskide ugovora o radu uz otpremnine, međutim iz Nacionalne službe za zapoljavanje to negiraju.

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Milan Bosnić izjavio je tim povodom da radnicima u fabrici Aptiv u Leskovcu nisu ponuđeni sporazumni raskidi ugovora o radu i istakao da nije reč o bilo kakvom talasu otpuštanja, kako se navodi u pojedinim medijskim objavama.

Bosnić je naveo da je na osnovu dobrovoljnih zahteva radnika zaključen 101 sporazumni raskid radnog odnosa, kao i da je tim radnicima isplaćena stimulativna otpremnina, saopšteno je iz Nacionalne služba za zapošljavanje, preneo je Tanjug.

Sporazumne raskide dobio je već deo radnika u toj kompaniji u Leskovcu ranije ove godine, pisali su mediji.

Prvi pogon Aptiva u Srbiji otvoren je 2015. godine u Novom Sadu.