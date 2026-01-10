Cene osnovnih usluga i robe u Srbiji rastu brže od porasta zarada, upozorio je Akademski plenum

Akademski plenum upozorio je u subotu (10. januar) da je na kraju 2025. godine godišnja inflacija u Srbiji bila oko tri odsto, dok je u evrozoni iznosila oko dva odsto.

Kako se navodi u analizi koju je uradio profesor Jovica Pejčić sa Ekonomskog fakulteta u Subotici, iako je taj procenat u skladu sa ciljevima Narodne banke Srbije, zabrinjava to što cene osnovnih usluga i roba (energenti, hrana, komunalne usluge) rastu brže od zarada.

U analizi piše da je cena struje, prenosa i distribucije energije u 2025. godina porasla za 6,6 odsto, a najavljeno je i novo poskupljenje tokom 2026. godine. Ocenjuje se i da poskupljenje struje utiče na povećanje troškova proizvodnje, pa samim tim i na povećanje svih osnovnih namirnica, ali i prevoza i usluga.

„Zbog toga i ne čudi utisak građana da rade sve više, a da žive isto ili lošije nego ranije – taj utisak nije iracionalan, nego je posledica loše ekonomske politike“, navodi se u analizi.

Kolika su poskupljenja?

Prema poslednjim zvanično dostupnim podacima Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine, za osam meseci 2025. godine beli hleb je poskupeo za 5,7 odsto, juneće meso (bez kostiju) za 16,7 odsto, svinjsko meso za 16,4 odsto, ulje za 8,4 odsto, a mlečna čokolada 17,7 odsto.

Akademski plenum konstatuje pad standarda građana Srbije tokom 2025. godine, ali i očekivani nastavak slabljenja kupovne moći građana i tokom 2026. godine, jer povećanje plata ne može da isprati povećanje cena osnovnih životnih namirnica.

„Akademski plenum poziva predsednika Srbije da odmah raspiše vanredne parlamentarne izbore, kako bi se novom ekonomskom politikom zaustavilo dalje siromašenje građana i povećao njihov životni standard“, navela je akademska mreža.

Izvor: FoNet